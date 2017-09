El PP pide una cuestión de confianza y Ganemos reprocha el giro a la derecha

La actitud de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, tras no sacar adelante el proyecto de las ordenanzas no ha sentado bien en ningún grupo de la oposición. La salida de Ambrosio, retando a PP y Ganemos a que presenten una moción de censura si no están de acuerdo con su manera de gobernar, obtuvo respuesta por parte de las dos fuerzas políticas. Los populares recomendaron a la regidora que mejor se someta a una cuestión de confianza, mientras que Ganemos le reprochó el haber hecho una intentona de negociar con la derecha. Posturas distintas que al final acaban en la misma meta: ninguno de los dos partidos está dispuesto a unirse al otro para presentar una moción de censura.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, habló de esa cuestión de confianza. En la práctica esta norma viene a ser lo mismo que una moción de censura, dado que implica que la alcaldesa pregunte al pleno si sigue o no teniendo su apoyo, lo que podría acabar con una negativa de Ganemos y, por lo tanto, una Ambrosio muy mermada en su poder. Poder que, por otra parte, Bellido calificó "de sillón", al entender que Ambrosio "se aferra" a éste por encima de los intereses de los cordobeses.

Ganemos descarta por completo presentar una moción de censura junto con el PP

El portavoz de los populares en Capitulares entiende que si la alcaldesa ha llegado a plantear la moción de censura es que su pacto de investidura con Ganemos "ha saltado por los aires", y de ser así, añadió, lo ideal sería que fuese ella quien presentara esa moción de confianza. Sobre la posibilidad de ir con Ganemos de la mano para presentar una moción de censura, Bellido manifestó que su partido "nunca llegará a un acuerdo a la izquierda radical" y agregó que ese tipo de pactos "se los dejo a ella" (en referencia a Ambrosio). Por todo esto, el popular recomendó a la alcaldesa "dejar gobernar" a la lista más votada, es decir, la suya, todo esto por entender que no se puede estar en el poder "a costa de que todos los cordobeses sean rehenes de un gobierno débil".

Bellido habló de sí mismo como el líder de un posible y futuro gobierno que mostrará "más capacidad de diálogo" que Ambrosio y que estaría "a la altura de las iniciativas" de la ciudadanía. Además, se ofreció al PSOE para llevar a cabo "políticas moderadas" y "alejadas del radicalismo".

Desde Ganemos tampoco fueron muy benévolos con Ambrosio a quien recordaron que su apoyo en la investidura no era "un cheque en blanco". Además, la formación verde lamentó que el cogobierno intentara negociar con PP y Ciudadanos las ordenanzas, al tiempo que lo acusaron de "no propiciar el espacio de debate adecuado" para dar su apoyo a las mismas.

La formación que lidera Rafael Blázquez también criticó la actitud de la alcaldesa ante lo que calificaron de un "no puntual" y lamentó que "esa sea su capacidad de escucha". Por esto mismo, Ganemos afirmó que considera "muy seriamente" que quien tiene que replantearse "si está de lado de los intereses de la gente" son los partidos que conforman el cogobierno, es decir, PSOE e IU. A todo esto añadieron que "Ganemos Córdoba no se va a plantear en ningún momento una moción de censura de manos de la derecha y quizá lo que deberían replantearse tanto PSOE como IU es si quieren seguir trabajando y ofreciendo resultados de los acuerdos firmados".