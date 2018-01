El PP critica que aún no se sabe nada del 'plan b' para la Cabalgata

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, la edil Amelia Caracuel han criticado hoy la "improvisación" del cogobierno ya que, por el momento, "no sabemos nada del plan b alternativo" en caso de que la Cabalgata se suspenda por la lluvia. Caracuel ha insistido en que "no conocemos a qué hora estarán los Reyes en la Diputación, si se va a cortar el tráfico, cómo se va a organizar a las familias o cuánto tiempo van a estar", ha insistido la edil popular.

Fuentes, por su parte, ha dicho que "hay que tomar la responsabilidad de las decisiones" y no esperar hasta mañana a las 12:00 para tomar una alternativa. "La gente se está preguntando si hay o no Cabalgata, por no hablar de las barriadas", ha añadido Caracuel. Los ediles del PP han rechazado la "improvisación del plan" que tiene, según Fuentes, "más sombras que luces".

El Ayuntamiento de Córdoba ha descartado por tanto mover de día una fecha tan señalada, como sí lo han hecho otras localidades de la provincia, entre ellas Priego de Córdoba, Almodóvar del Río o Peñarroya-Pueblonuevo. El teniente de alcalde de Seguridad, de hecho, se mostró "optimista" en que el cortejo pueda salir el viernes a las 17:00 desde la plaza de Santa Teresa, ya que las predicciones meteorológicas "van cambiando". Por el momento, y según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de lluvia se mantiene en el cien por cien. Aumente ha rechazado las críticas del PP y ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con tiempo suficiente para montar el dispositivo en la Diputación. La decisión sobre si se sale o no se tomará mañana en torno a las 12:00.