El PP critica el retraso en la programación de la Velá y teme que vuelva a dejarse fuera la misa

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer que el gobierno municipal no haya anunciado aún la programación de la Velá de la Fuensanta de este año, cuando quedan algo más de diez días para que dé comienzo. Bellido afirmó que el cogobierno dirigido por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "no cuida sus tradiciones" y recordó que a pocos días de la Velá aún no se ha presentado el cartel que la ilustrará.

También sobre la misma fiesta el popular mostró la preocupación de su partido con el hecho de que no se incluya en el programa la misa con motivo del día de la Virgen de la Fuensanta. Fue 2015 el primer año en el que al cogobierno de PSOE e IU le tocó organizar la Velá por primera vez. Ese año en la programación no se hacía referencia a la tradicional misa, y desde Capitulares argumentaron que no es algo que se organice desde dependencias municipales. El año pasado volvió a ocurrir lo mismo, aunque en el programa sí se hacía referencia a parte de la procesión de la Virgen y se exponía la hora de llegada a su iglesia. En su día, la alcaldesa afirmó que sería "un error" no dar cabida a todas "las sensibilidades" dentro de una fiesta como la Velá.

De momento, al no existir programa, se desconoce si el cogobierno ha incluido algún acto religioso para la Velá 2017, ya sea la misa o la procesión. Aún así, Bellido adelantó que "tememos que no se haga referencia a la misma" y apuntó que la fiesta tiene un origen religioso. Por ello, el portavoz del PP en el Ayuntamiento exigió que la Velá "no sea excluyente" y reconoció que la parte popular y de participación ciudadana también tienen que tener cabida, pero siempre junto a la temática religiosa. Por ello, el edil popular pidió que los actos religiosos en torno a la fiesta se incluyan en la programación de este año.

Por otro lado, Bellido hizo referencia al cartel con la programación de la Velá Joven, que sí ha salido y que organiza el Consejo de la Juventud de Córdoba. El popular criticó que en este cartel no se haga referencia al barrio de la Fuensanta (aparecen actividades como un mercado de artesanía, recogida de alimentos, exposiciones sobre el Sáhara, batallas de gallos o conciertos).

Lo único que sabe por ahora de la Velá de este año es que se desarrollará entre el 7 y el 10 de septiembre. El Consejo de Distrito Sureste anunció a finales de julio que declinaban organizar la Velá, como había hecho estos años atrás, ante la falta de presupuesto. La delegada de Participación, Alba Doblas, confirmó que se organizará y que serán otros colectivos los implicados.