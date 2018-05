El PP critica que el edificio de la Audiencia estará tres años cerrado

El portavoz del PP, José María Bellido, denunció ayer que el antiguo edificio de la Audiencia, n el mejor de los casos, "va a estar tres años cerrado" por la falta de planificación de la Junta de Andalucía en el traslado de las dependencias a la Ciudad de la Justicia de Arroyo del Moro. Bellido explicó los retrasos en el expediente de la reforma de este inmueble, que quiere convertirse en un espacio para acoger dependencias de la Junta. Así, la administración autonómica aseguró que en el primer semestre de este año estaría redactado el proyecto y, sin embargo, "aún no se ha adjudicado", dijo el portavoz del PP. "La última información que tenemos es que el 20 de marzo, que se abrió la oferta económica; no hay ninguna noticia desde entonces", lamentó Bellido, quien auguró que el edificio estará cerrado, como mínimo, hasta 2021. El edil lamentó que los Juzgados eran un "pulmón" económico para la ciudad y que ahora hay familias y negocios "que lo están pasando mal" porque aún no se ha dotado de contenido al inmueble.

El presidente del PP, Adolfo Molina, apuntó por su parte que "vamos a pedir al gobierno de la Junta de Andalucía que explique sus propios plazos, que aclare si va a cumplir su propio compromiso detener el edificio en funcionamiento en el año 2020". "Mucho nos tememos que estamos ante otro incumplimiento de Susana Díaz y que nuevamente los perjudicados seremos los cordobeses", dijo Molina, quien recordó que con el cambio de sedes administrativas de la Junta en Córdoba hasta este edificio se pueden ahorrar una importante cuantía, medio millón de euros, en alquileres de delegaciones autonómicas.

Para Molina, después del traslado de las dependencias judiciales a la Ciudad de la Justicia y tras las propuestas que hizo PP en el Ayuntamiento, "hoy vemos como la Junta ha hecho oídos sordos y nos encontramos delante de un edifico vacío que se está dejando morir por la inacción de la Junta".