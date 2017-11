El PP critica que el cogobierno "marea la perdiz" en comisiones "que no sirven para nada"

El portavoz del PP, José María Bellido, ha criticado hoy el tiempo invertido a lo largo del mandato en comisiones "que no sirven para nada, sólo para marear la perdiz" porque no han obtenido resultados. Bellido ha desgranado todos los grupos de trabajo que se han conformado, un total de 20, en el que se han invertido "145 meses, 12 años", si se suma todo el tiempo que han estado abiertas, lo que supone que cada concejal ha destina "13 meses, más de un año" en estas reuniones. El portavoz popular ha asegurado que "lo malo no es el tiempo, sino que no han tenido ningún resultado y eso hay que denunciarlo".

Bellido ha lamentado que "en lugar de hablar de paro o inversiones hablamos de la titularidad de la Mezquita", lo que demuestra que el cogobierno cuenta con "una política absurda de comisión tras comisión" sin resultados para la ciudad. Así, se ha referido a la mesa de diálogo sobre la economía de Córdoba, que derivó en un listado de proyectos a exigir, o la comisión para la auditoría de la deuda pública, "que no sabemos ni lo que es". Bellido ha criticado igualmente que se haya invertido un año y ocho meses en el Cercanías y aún no esté en marcha o que la mesa de Cosmos no haya acabado con el conflicto abierto con la empresa. El portavoz popular ha detallado igualmente otras comisiones, como la de las tarifas de Emacsa, la del potencial logístico de Córdoba o la ley de memoria histórica.

Bellido ha insistido en que este es el único balance que puede ofrecer la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el próximo jueves en el Debate del Estado de la Ciudad, que consiste en "una participación desfasada que supone una pérdida de tiempo mientras que Córdoba se está desangrando". Así, ha exigido a Ambrosio que "cambie su política de gestos y postureo y sirva a los intereses de la ciudad".