El PP critica al cogobierno por la falta de mejoras en el centro Luis de Góngora

La concejala del PP Luisa María Arcas lamentó ayer que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, haya "incumplido su compromiso de actuar en la mejora del centro de adultos" Luis de Góngora, como aseguró que "acordó con los representantes del centro". Arcas apuntó también que el cogobierno anunció que "asumiría la ejecución de las obras urgentes que necesita el centro tras una reunión celebrada el pasado 5 de abril con miembros de la comunidad educativa del centro, centradas en la adaptación de la instalación eléctrica".

"Un mes después, el cogobierno de Ambrosio ha comunicado a los representantes del centro que no asume su compromiso de arreglo, aún no se sabe muy bien por qué motivos", remarcó. La concejala popular aseguró que el equipo de gobierno de PSOE e IU "no sólo ha incumplido su palabra, sino que ha ralentizado el arreglo de este centro, que también queda fuera de las actuaciones previstas por la Junta".

Arcas calificó como "grave, injusto e irresponsable" que Ambrosio y su equipo de gobierno "descarten acondicionar las instalaciones del centro de adultos Luis de Góngora que seguirá manteniendo los graves problemas eléctricos el próximo curso escolar". La edil popular recordó que se ha solicitado "con insistencia la mejora de las instalaciones de este centro", ubicado en el Distrito Sur, porque "carece de un sistema eléctrico adecuado para atender las necesidades de los alumnos en unas condiciones mínimas para impartir cursos que, en algunos casos, requieren de conexión a internet". "Resulta sorprendente que el cogobierno siga mirando para otro lado, incumpla su palabra de arreglar las instalaciones a pesar que desde el propio área de Infraestructuras se realizó un informe sobre el estado de la instalación eléctrica que determinó que estaban obsoletas y requerían un cambio integral", denunció la popular.