El PP se abona a la crítica diaria con Bellido y Fuentes como referencia

El Partido Popular tardó un tiempo en asimilar que estaba en la oposición y no ha terminado de asumir su papel en Capitulares hasta que ha culminado la transición de José Antonio Nieto. Ahora parece que esa sombra ya no es tan alargada y el PP empieza a sentirse cómodo en el Ayuntamiento, ya con la vista puesta en las elecciones de 2019 y convencidos de que habrá cambio de gobierno. Los populares siguen instalados en su rueda de prensa diaria, alguna que otra vez se van a los barrios, para criticar algo del cogobierno pero no se les escuchan propuestas más allá. En algunos momentos sacan a relucir los proyectos que presentaron en campaña, pero pocas ideas nuevas se les han oído a los populares. El portavoz, José María Bellido, se ha ganado el papel del hombre de referencia en el grupo popular, mientras que el viceportavoz, Salvador Fuentes, es el perfecto banderillero que da la cara cuando los temas no gustan. No se sabe si esta estrategia será suficiente para ganar las elecciones y gobernar, sobre todo cuando aún no se ha dicho abiertamente que Bellido será el candidato.

De manera más detallada, el PP pasó unos primeros meses desorientado por su nueva posición en Capitulares y con un José Antonio Nieto algo perdido tras no haber conseguido la mayoría suficiente para gobernar. Su incorporación en las listas al Congreso de los Diputados tuvo como consecuencia que diera un paso atrás y, aunque no dejó su acta de concejal, dejó a Bellido como portavoz. Sin embargo, parecía que Bellido estaba en una situación de interinidad que no concluyó hasta la marcha definitiva de Nieto al Congreso.

A los populares les cuesta lo de ir a los barrios y dar la batalla en la calleBellido sigue con un perfil algo discreto si se tiene en cuenta que será el candidato

Desde entonces, el tándem Bellido-Fuentes funciona, pues el portavoz es la cara de los temas importantes mientras que Fuentes torea las cuestiones delicadas, un papel en el que está encantado. Fuentes defiende mucho más la calle, algo que le cuesta a Bellido. También aparecen en escena algunos ediles, sobre todo Laura Ruiz o María Jesús Botella. El resto, de manera puntual aporta alguna cuestión sobre determinados asuntos, aunque sus apariciones son muy, muy escasas, incluso en los plenos.

El gran fichaje de Nieto en 2015, Elena Martínez-Sagrera, ha ido perdiendo fuelle al mismo tiempo que ha avanzado el mandato. Aunque es cierto que no se ha liberado como concejala y mantiene su puesto de trabajo, al principio tenía más presencia y fue un verdadero quebradero de cabeza para el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García. El resto de ediles mantiene el tipo aunque sin apenas presencia más allá de los Plenos, como es el caso de Luis Martín, Carmen Sousa o Luisa María Arcas. Mención aparte para Juan Miguel Moreno Calderón, un edil brillante para gestionar la cultura, pero que no encaja en la tarea de oposición, un papel en el que no está cómodo, pero sigue estando con su partido.

Con Bellido ya más libre para dirigir su equipo, la oposición del PP se basa en la crítica diaria y a la espera a que el cogobierno meta la pata para salir a la palestra. Los asuntos de partido también les han pasado factura a los populares, sobre todo el último episodio tras la salida de Nieto de la presidencia del PP. Se echa de menos una oposición más constructiva y nuevas formas y no confiar tanto en que los errores del otro te harán ganador. Demasiada confianza en esa hipótesis puede traer consecuencias negativas y no sería la primera vez.