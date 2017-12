El PP exige una consulta popular en el nombre de las calles que generan "controversia"

El concejal del PP Juan Miguel Moreno Calderón ha desvelado la posición que su grupo llevará hoy a la comisión de memoria histórica de la que tiene que salir el dictamen definitivo que se eleve al Pleno. Moreno Calderón ha apuntado que el PP está de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la exhumación de fosas, así como los homenajes a las víctimas del franquismo. No obstante, pedirá el voto particular en cuestiones como algunos lugares de la memoria (el colegio Rey Heredia y la comisaría de Fleming) y en varias calles que se han propuesto para retirarles el nombre.

El PP se opone, y pedirá una consulta popular para que sean los vecinos quienes tengan la última palabra, al cambio de nombre de la plaza de Cañero "porque es el más claro ejemplo de arraigo popular" y, además, "no está nada claro las acciones militares que se le atribuyen". Tampoco apoyarán la retirada de Vallellano porque "no tiene vinculación con actos de represión" y hasta en Madrid se le ha mantenido la calle. De Cruz Conde, Moreno Calderón ha recordado que "el nombre de la calle es anterior a la guerra civil" y que la modernización de Córdoba no se entiende sin él. Los populares votarán en contra de cambiar la calle a Cronista Rey Díaz, "por su dilatadísima trayectoria", así como a retirar la Cruz de los Caídos en la plaza de la Constitución porque un informe del Ministerio de Cultura de 2009 aprobó por unanimidad que no había ninguna referencia al franquismo y decidieron que permaneciera en el lugar.

Los populares se abstendrán en Quesada Chcacón, García Aguilera y a los hermanos Arévalo y votarán a favor del resto de vías propuestas. No obstante, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha insistido en que "los vecinos deben tener la última palabra" antes de tomar ninguna decisión.