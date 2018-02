El PP pide consenso en las calles tras la recogida de miles de firmas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, hizo ayer "un llamamiento al consenso, la unidad y el diálogo" con el fin de que "no se genere una situación de descontento entre miles de cordobeses que no quieren el cambio" de nombres de calles, conforme al dictamen de la comisión de la memoria histórica. El concejal instó a "no romper el consenso en el callejero para siempre" y que "a partir de ahora las prioridades las marque cada gobierno y no el conjunto del Pleno del Ayuntamiento, como ha pasado hasta ahora".

Al respecto, apuntó que el PP lleva cuatro días de campaña de recogida de firmas para "dar voz a los cordobeses" y ante ello considera que "la labor de la alcaldesa es buscar consenso y acuerdos, no crispar, ni enfrentar, ni acusar a los que piensan distinto de ser poco demócratas". En su opinión, "la ley en Córdoba se está extralimitando en su interpretación y no se sabe por qué motivo", de manera que ha defendido "cumplir la ley en su justa medida". Así, dijo que "hay tiempo hasta el martes para dar respuesta" cuando se celebre el Pleno, día hasta el que se habrá contado con "miles de cordobeses que van a mostrar su discrepancia" en las firmas recogidas, porque, según Bellido, "hay una amplia mayoría social que está en contra del cambio de nombres de calles y una minoría que lo apoya".

Entretanto, el edil abogó por "soluciones creativas que pasan por respetar los nombres tradicionales, dando un escrupuloso cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía", que "nadie se quiere saltar", según ha reivindicado Bellido.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen González, manifestó por su parte que "da la impresión de que el PP defiende en exceso a determinados nombres y apellidos que participaron en el golpe ilegal y en la dictadura franquista". La portavoz socialista se ha referido así a "la recogida de firmas iniciada" por el PP "contra el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", la cual "pone de manifiesto, una vez más, que el PP está anclado en la bronca permanente y que no piensa colaborar en nada para que la ciudad avance".

En este sentido, Carmen González afirmó que "es una pena que el principal partido de la oposición, que incluso ha gobernado la ciudad, esté en esta actitud del no por el no", y cree que "esto es consecuencia de que el Partido Popular es un proyecto político agotado, que nada tiene que ofrecer a la ciudad". La portavoz socialista lamentó también que Ciudadanos "se haya abonado a la deriva derechista del Partido Popular y sea su cómplice silencioso, ya que con esto demuestra que es más de lo mismo".

Por último, Carmen González se reafirmó en que, para el PSOE, "el cumplimiento de las leyes no puede estar sometido a referéndums y que, por tanto, lo que ahora toca es aprobar el dictamen de la Comisión de la Memoria Histórica y ponerlo en marcha".