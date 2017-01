El PP acusa al cogobierno de poner en peligro a tres empresas municipales

El grupo municipal del PP ha echado mano del informe de Intervención sobre los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año para alertar de que el equipo de gobierno está poniendo en peligro a algunas de las empresas municipales, así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). El portavoz de dicho grupo, José María Bellido, insistió ayer en que esas empresas municipales que además de la Gerencia "están en peligro" son la de autobuses Aucorsa, la de la vivienda Vimcorsa y la de cementerios Cecosam.

Basándose en lo recogido en el informe de la Intervención municipal, Bellido puntualizó sobre Vimcorsa que el órgano fiscalizador del Consistorio advierte de que, de continuar sin variar la gestión de la sociedad, "se presentarían tensiones importantes de liquidez a partir del segundo trimestre del año". "Una situación que se verá paliada por la modificación de crédito y el pago de dos millones de euros que se aprobó en el último Pleno del año; pero esas tensiones no son temporales, sino estructurales, puesto que la sociedad no genera ingresos y está paralizada su actividad y lo único que se hace es resolver el problema de solvencia tan sólo temporalmente", recalcó. Sobre Vimcorsa, el portavoz del PP relató asimismo que Intervención pone en cuestión la concesión de ayudas que realiza. "Las ayudas y subvenciones que la empresa municipal concede no las puede conceder, sino que se tienen que tramitar desde el Ayuntamiento; por lo que exigimos que nunca más se vuelvan a conceder desde Vimcorsa y, además, que no se resten recursos a las políticas sociales", dijo.

Bellido también relató que el informe de Intervención insiste en la necesidad de elaborar un plan de viabilidad que garantice a medio y largo plazo la sostenibilidad de la empresa de autobuses Aucorsa. "Cuando el PP llegó al gobierno municipal en 2011, Aucorsa tenía unas pérdidas anuales de unos 2,3 millones de euros y se quedó en 2015 con 600.000 euros y ahora se le inyectan fondos por casi 16 millones de euros, frente a los cerca de 13 millones de antes", sentenció. "Esas inyecciones no garantizan su viabilidad", dijo.

El portavoz del PP destacó que la empresa municipal que, según el informe de Intervención, más complicado lo tiene es la de cementerios, dado que "las transferencias corrientes que se realizan podrían ser consideradas como ayudas ilegales dentro de la Unión Europea; ya que se están contabilizando como ingresos de explotación y no como fondos propios, por lo que la empresa pasaría a estar en pérdidas"., refirió. Bellido demandó que "se haga de inmediato" un plan de viabilidad en Cecosam y "no se obvien los problemas, como suele hacer este equipo de gobierno con su política del avestruz". Y sobre la Gerencia', el portavoz del PP relató que Intervención pregunta "qué se va a hacer para solucionar la cuestión del personal laboral indefinido, porque hasta el momento no hay nada sobre la mesa", apuntó.