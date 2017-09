El PP alerta de que el cogobierno ha paralizado el servicio de ludoteca

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, denunció ayer que el cogobierno tiene paralizado el servicio de dinamización infantil, que ofrece talleres en los centros cívicos y algunos colegios. Esta prestación está bloqueada desde el mes de julio después de que un informe municipal reconociera que la empresa que prestaba el servicio carecía de certificado de calidad, lo que provocó la suspensión del contrato con la firma adjudicataria. Esto ocurrió en marzo de este año y, desde entonces, no ha habido una solución al problema, lo que ha provocado que el curso se inicie en septiembre sin contar con el apoyo de los talleres en los distintos centros, según denunció Fuentes. El viceportavoz del PP detalló que en abril la empresa que quedó en segunda posición pidió que se "restituyera la legalidad" y, desde entonces, no ha habido una solución al problema.

"El servicio no se está prestando ahora y, cuando se hacía, era a través de una empresa irregular", alertó Fuentes, quien lamentó que "no sabemos absolutamente nada nos tememos que el cogobierno está estudiando suprimir este servicio". "¿Por qué no se ha adjudicado ya a la firma que quedó en segundo lugar", insistió el viceportavoz popular, quien explicó que la dinamización infantil es un servicio del que se benefician miles de niños cada curso escolar. De hecho, se incluye dentro de las propuestas del plan de acción que elaboró Participación Ciudadana como uno de los ejes del área, bajo el lema Aprendiendo a participar. "En 15 años no se había dejado de prestar esta opción", insistió el edil.

El Ayuntamiento cuenta desde el pasado 9 de agosto con un informe emitido desde Participación Ciudadana con nuevas valoraciones y propuesta de adjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar, sin embargo no se ha avanzado en el proceso.

Fuentes municipales aseguraron ayer que el servicio no se está prestando actualmente la que el Consejo de Reclamaciones Económico Administrativas (CREA) aceptó parcialmente el recurso que interpuso la firma que quedó en segundo lugar "y eso nos ha retrotraído al momento de valoración empresas". Las mismas fuentes insistieron en que Participación Ciudadana "ya ha propuesto la adjudicación y ahora falta que materialice", algo que depende de la mesa de contratación.

Para el PP, sin embargo, todo este proceso está salpicado de "irregularidades" y exigió la restitución del servicio de talleres para los niños que se prestaba hasta ahora en 16 espacios municipales.