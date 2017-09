El PP pide al cogobierno que detalle su plan para la escuela de hostelería

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, pidió ayer al equipo de gobierno "que diga con valentía y decisión en el consejo rector del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) cuál es su proyecto para la escuela de hostelería, y que se sienten a negociarlo con el Partido Popular, con el resto de grupos, con CECO y con los empresarios del sector hostelero". Bellido insistió en que "a día de hoy" no conoce si el plan del equipo de gobierno es "esa escuela de hostelería y de comercio que por otra parte conozco que se está auspiciando por parte de UGT y de unas asociaciones empresariales o se trata de otro plan de escuela de hostelería auspiciada por otro tipo de asociaciones empresariales. Yo sí sé que hay proyectos privados que están dispuestos ha hacerse cargo de la escuela de hostelería", dijo.

El portavoz del PP insistió en pedirle al equipo de gobierno "valentía y que tome decisiones, que no mantenga otros siete meses cerrada la escuela de hostelería, porque no se atreva a decir cuáles son sus planes, no vaya a ser que alguien se moleste y la escuela de hostelería permanezca cerrada". Bellido acusó al equipo de gobierno de preferir no tomar decisiones "por el riesgo a cómo se evalúan esas decisiones a tomar decisiones que fueran buenas para los cordobeses como es permitir que esa escuela de hostelería estuviera abierta".