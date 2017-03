El PP critica la gestión del cogobierno con el Centro de Ferias y la tacha de "fracaso absoluto"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer al cogobierno por la gestión realizada del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, después de que se conociera la rescisión del contrato con la empresa encargadas de la obra, la granadina UCOP. Bellido calificó la gestión municipal de "fracaso absoluto" y apuntó que el hecho de llevar hoy a la Junta de Gobierno Local ese fin del contrato es "intentar salvar los muebles".

El viceportavoz municipal del PP lanzó varias preguntas al cogobierno y cuestionó qué planes tiene ahora el Ayuntamiento para dar continuidad a la obra. Preguntó también si se sacará otro contrato a licitación o si optará, por otro lado, por la empresa que quedó segunda en la primera adjudicación.

Desde el PP criticaron que desconocen cómo va a actuar ahora el gobierno municipal con todo este asunto de un Centro de Convenciones que era la obra clave del anterior alcalde, José Antonio Nieto, y que tras cumplir su fecha de entrega (a finales de febrero) aún se encuentra a un 57% de su ejecución. Bellido apuntó que desconoce los plazos de finalización, así como cuánto costará la liquidación de la obra, porque, recordó, "romper el contrato no es algo administrativo y ya, hay que cerrar cuentas con la empresa".

Por su parte, el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, habló sobre el asunto pero no puedo concretar casi ninguna de las cuestiones lanzadas por los populares. En este caso, Aumente insistió en que intentarán llegar a un acuerdo con UCOP de manera que el caso no derive a los juzgados, lo que supondría alargar mucho la fecha de finalización. Además confirmó que no se plantean sanciones.