El PP ve "cobarde" a la alcaldesa en la defensa de la Semana Santa

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, fue bastante duro ayer con la actitud de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en relación a la Semana Santa y el traslado de la carrera oficial y consideró que ha sido "cobarde" al no defender tanto la seguridad como el trabajo "de sus concejales". Fuentes se posicionó así tras las críticas continuas de IU al desarrollo de la celebración en el entorno de la Mezquita-Catedral y aseguró que "yo sí defiendo la labor de las áreas de Seguridad y Movilidad, que están trabajando desde hace tiempo en que haya una magnífica Semana Santa". Sin embargo la regidora, dijo, "ha hecho una defensa poco responsable, diciendo que respeta pero no comparte" el comunicado que envió IU el fin de semana. "Ha sido una defensa muy débil", insistió Fuentes, quien lamentó que no haya apoyado "con propiedad a sus concejales". "Me parece una absoluta falta de cortesía", insistió el viceportavoz popular ya que, a su juicio, las críticas de IU responden más "a cuestiones ideológicas que a argumentos reales". El primer teniente de alcalde, Pedro García, ha incidido esta semana en que tiene "serias dudas de que se vaya a desarrollar con normalidad" y de que la planificación de la nueva Semana Santa "se haya hecho de la manera más correcta". IU corroboró estas críticas durante el fin de semana y pidió más participación de los vecinos.

Fuentes hizo estas declaraciones en medio de la tormenta que salpica a los socios de gobierno no sólo por la Semana Santa sino por la polémica en torno al turismo, a lo que también se refirió el portavoz popular. Así, lamentó que "ahora, dos años después, decida poner orden en el asunto". "La alcaldesa es la máxima responsable de todo y no puede decir ahora que quiere conocer de primera mano las necesidades del turismo". Con todo, para Fuentes las dos intervenciones de la regidora y de Pedro García demuestran que "el cogobierno está roto y lo más preocupante es que no están gobernando", añadió. Para el viceportavoz popular, la situación refleja que "ella quiso ser alcaldesa a toda costa, con siete concejales de 29, y ahora sufre las consecuencias".

El PP advierte de las falsas esperanzas que se están creando en la ayuda a domicilio

El edil del PP también se refirió a otros asuntos en los que volvió a poner el foco en la alcaldesa. Así lamentó que "diga sin más que el servicio de ayuda a domicilio se va a seguir prestando" a pesar de que la empresa adjudicataria, Clece, ya ha dicho que renuncia a la prórroga a partir del 25 de julio de este año. "Tenemos serias dudas de que se vaya a llegar a tiempo con el nuevo concurso", aseguró Fuentes, quien también dijo que un informe del secretario del Pleno confirma que no se puede subrogar a los actuales trabajadores al nuevo organismo municipal que se cree. El cogobierno, por tanto, "está creando falsas expectativas a los empleados", lamentó.

Por último, el edil popular también se refirió a Rabanales 21 y lamentó que no haya una gestión adecuada por parte de la Gerencia y de la Junta de Andalucía, según las críticas que ha vertido el promotor del centro comercial Rabanales Plaza. En este sentido, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró que "es partícipe de todos los avances que se dan en ese sentido y cuál es la hoja de ruta a seguir para tener todas las garantías que no ha tenido hasta ahora". Además, añadió que "la única diferencia es que sí tiene un planteamiento hecho con rigor".