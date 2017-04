El PP celebrará su congreso el 3 de junio con Molina como candidato oficialista

La carrera para la sucesión impuesta desde la dirección nacional en la presidencia del PP de Córdoba no ha hecho más que empezar. Una vez que José Antonio Nieto no podrá seguir en el cargo, como era su intención, al ser incompatible con su actual responsabilidad como secretario de Estado de Seguridad, los pesos pesados de los populares cordobeses han optado por "mantener el actual equipo" y que sea el actual secretario general de la formación, el egabrense Adolfo Molina, el que opte a la presidencia. Y lo hará en el congreso provincial que tendrá lugar el 3 de junio, si bien la fecha se tendrá que aprobar hoy en la junta directiva provincial del PP, que estará presidida por Nieto y en la que se supone que romperá su silencio tras la decisión de que no pueda seguir al frente de los populares cordobeses.

La elección de Adolfo Molina como candidato a la presidencia cuenta con el respaldo unánime -o casi- del aparato del partido y así se acordó en una reunión el pasado Miércoles Santo, cuando se dieron cita una treintena de cargos de la formación popular y apostaron por que sea el actual secretario general -Molina- el que suceda a Nieto. En cuanto a si esta opción cuenta con el beneplácito de la dirección regional, las fuentes consultadas han precisado que la idea de los dirigentes andaluces del PP es la de "respetar" lo que decidan los afiliados en Córdoba, lo que se ha interpretado como un "sí" a la lista de Adolfo Molina.

Los populares inciden en que todavía está por resolver la opción para la secretaría general

No obstante, ha sido el propio presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno, el que ha apoyado desde el primer momento la salida de Nieto de la presidencia provincial del PP y de José Enrique Fernández de Moya en Jaén. La dirección andaluza del PP ha insistido en los últimos días en que trabajará para que en cada provincia haya una única lista, si bien las mismas fuentes expusieron que "no descartamos que en el caso de Córdoba haya más candidaturas" además de la de Adolfo Molina. Lo que todavía está por ver es quién se hará cargo de la secretaría general de los populares cordobeses, un asunto que no se ha tratado hasta el momentos ni en la reunión del Miércoles Santo ni en otras anteriores, aunque otros dirigentes populares han comentado en las últimas semanas que hay "varias opciones", como que la propia vicesecretaria general, Beatriz Jurado, releve a Molina, si bien la intención es "buscar el máximo consenso" para este puesto.

En los últimos días ha habido además "encuentros informales" de concejales de distintos municipios de la provincia, si bien no han concretado "todavía" si apoyarán una candidatura alternativa a la de Adolfo Molina.