El PP pide "que se le de carpetazo al asunto" y demanda "un gran pacto por el urbanismo"

El grupo municipal del PP pidió ayer al equipo de gobierno del PSOE e IU "que de carpetazo definitivo a la innovación del PGOU que afecta a Cosmos y que ha dejado en stand by", no sin antes pedir a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "que asuma sus responsabilidades en el asunto". "La alcaldesa debe asumir el descalabro que en todo este proceso se le ha provocado a la empresa, a los trabajadores y a los vecinos, a los que se les ha tenido engañados", añadió el viceportavoz municipal del grupo popular, quien calificó el caso como "un esperpento urbanístico". "La paralización de la innovación corrobora lo que desde nuestro partido siempre hemos defendido desde el primer momento respecto al asunto, "que no podíamos innovar el PGOU porque nos molestaba una gasolinera. Esa frase nos ha servido siempre para explicar que no era bueno coger un atajo, porque había una empresa que no gustaba al Ayuntamiento", puntualizó el portavoz popular.

Fuentes aprovechó para demandar al equipo de gobierno "un gran pacto por el urbanismo de Córdoba", que a juicio de su partido "debe implicar a la Junta de Andalucía". Ese pacto incluiría, entre otros asuntos, "la solución definitiva de la Ronda Norte, la resolución de la problemática de la vivienda social -demanda para la que recordó a las tres familias que están acampadas a las puertas del Ayuntamiento en una protesta habitacional- y que haga realidad los ascensores prometidos por la Junta de Andalucía a cientos de familias en Córdoba. El grupo municipal del PP también quiere que ese pacto por el urbanismo plantee la búsqueda de soluciones al problema de las parcelaciones y aborde tanto necesidades de equipamientos culturales como de polígonos industriales.