El PP lleva a los barrios "el rechazo del gobierno local a proyectos clave"

"Hemos comenzado por la avenida de las Ollerías y continuaremos por la Cruz de Juárez y la Fuensanta hasta explicar en todos los barrios de Córdoba el rechazo del cogobierno a incluir proyectos clave para la ciudad en los presupuestos municipales de este año, que todavía no se han aprobado definitivamente". El portavoz municipal del PP, José María Bellido, prologó con estas palabras la gira por la ciudad que ayer comenzó dicho grupo para detallar a los vecinos las iniciativas que han solicitado al equipo de gobierno para las cuentas municipales de 2017 -y que no han sido atendidas-, entre las que se encuentran el inicio de la reforma de la avenida de las Ollerías, el plan de mejora integral de Ciudad Jardín, la construcción de un parking en la Fuensanta o las estaciones para el Metrotrén en el Parque Joyero y en Levante, además de la construcción de un aparcamiento en Vistalegre. Esos "proyectos rechazados" son sólo un ejemplo de un total de 15 incluidos en un folleto que los populares reparten durante la gira por los barrios.

Apoyándose en los mismos, Bellido insistió en que los presupuestos municipales para 2017 "no sirven para hacer actuaciones de mejora de la ciudad y sólo sirven para hacer teatro; estamos asistiendo a un enorme teatro de la izquierda cordobesa y una tomadura de pelo con los presupuestos", dijo. Afirmaciones que justificó relatando que "los presupuestos se aprobaron inicialmente y en ese teatro sólo se habló de enmiendas de Ganemos por valor ridículo de 800.000 euros de un presupuesto de 300 millones de euros y 400 en el consolidado; pero sin haberse aprobado todavía, ni estar en vigor, ya se le ha caído la careta los actores, puesto que se firmaron acuerdos [por parte del cogobierno y Ganemos para el sí a las cuentas] que no sirven de nada", subrayó el portavoz popular.

Bellido destaca que el acuerdo presupuestario con Ganemos no se está cumpliendo

Bellido detalló que entre esos acuerdos que el equipo de gobierno del PSOE e IU rubricó con Ganemos para el sí de la formación verde a las cuentas para 2017 figuraba uno "que decía que los contratos de iluminación se tenían que hacer con cooperativas de energía eléctrica, y se ha prorrogado el contrato con Endesa, por lo que no se ha hecho nada nuevo que no se hiciera cuando quien estaba en el gobierno municipal era el PP". "No creo que Endesa sea una cooperativa, como planteaba el acuerdo presupuestario", añadió el portavoz popular.

Y detalló asimismo que respecto al contrato mantenimiento de zonas verdes, "llevan dos años hablando de las cláusulas sociales y de que va a ser distinto a los de la época del PP, pero después de todo el rollo, la empresa que sigue teniendo mejor puntuación es por un lado Talher, que es la que tenía el contrato, y por otro, Clece, que es del mismo grupo de Talher". "Esto es una tomadura de pelo; no obstante le damos la bienvenida a Ganemos y al cogobierno al liberalismo", sentenció Bellido peyorativamente.