El PP avisa de que la estación de gas no estará lista para los nuevos autobuses

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, advirtió ayer de que el Ayuntamiento no tendrá lista la estación de gas para dotar de combustible a los 22 nuevos autobuses que se han comprado y que, según el contrato, están a punto de entregarse a Aucorsa. "A día de hoy tenemos 22 autobuses pero no tenemos gasinera", insistió Fuentes, quien recordó que desde el PP lo han apuntado varias veces en el consejo de administración de la empresa pública. Llegar a esta situación, insistió el viceportavoz popular, "sería algo bastante escandaloso. Hemos hecho lo indecible para ser muy leales y gestionar estos dos proyectos, pero ya vemos que no va a ser posible", apuntó Fuentes. El edil apuntó que se han producido "complicaciones" en la construcción de la gasinera, ya que primero iba a ir ubicada en Mercacórdoba pero se descartó y después se dijo que iría en la sede social de Aucorsa, en el polígono Pedroches. Sin embargo, Fuentes planteó dudas de que se vaya a poder construir en ese emplazamiento. El viceportavoz del PP lamentó que "nadie haya alertado de este despropósito".

El concejal lamentó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, no esté pendiente "de su gestión" y sólo "hable del Gobierno de Mariano Rajoy, que parece que todo lo que pasa en Córdoba es culpa de Rajoy". En este sentido, volvió a insistir en que "ya no es necesario" que el Ayuntamiento firme ningún convenio con Renfe, sino que será el Ministerio de Fomento quien ponga en carga el servicio de ferrocarril entre Villarrubia y Alcolea. "Es cuestión de días", apuntó Fuentes, aunque "nos falta saber qué día".

El edil popular criticó la "deslealtad" de Ambrosio porque siempre "arremete contra el PP y el Gobierno" y, sin embargo, "no tiene la misma prisa en cuestiones que tiene que ver con su gestión". El viceportavoz popular aseguró que se van a pedir explicaciones tanto al presidente como al gerente de Aucorsa para saber el estado de la tramitación de la gasinera.