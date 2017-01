El PP asegura que la Junta debe al Ayuntamiento 26 millones de euros

El PP presentará una moción en el próximo Pleno municipal para exigir a la Junta que ingrese los 26 millones de euros que adeuda al Ayuntamiento incluidos en el plan de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica). Según explicó el portavoz municipal del PP, José María Bellido, el gobierno andaluz ha dejado de pagar al Consistorio cordobés 26 millones de euros desde 2013, un dinero que además, añadió, no está condicionado a ningún proyecto. Bellido criticó que la Junta no cumpla sus compromisos de financiación con los ayuntamientos y recordó que el ejecutivo autonómico partió de una cifra de 420 millones de euros para toda Andalucía que se ampliarían en 60 millones cada año hasta llegar a los 600. Esa ampliación es la que no se ha realizado y por lo que el PP calcula que el Ayuntamiento cordobés habría dejado de ingresar esos 26 millones de euros. Con ello, el portavoz municipal denunció que el PSOE haya congelado estos fondos "saltándose su propia ley".

En total, y según los populares, los ayuntamientos de la provincia habrían dejado de percibir hasta 77 millones en tres años, a razón de 13,6 millones cada año. Por ello, Bellido acusó a la Junta de tener un discurso de "doble moral" al hablar "todos los días" de municipalismo y de exigir al Estado que apueste por ello. A ello, el popular añadió que la actual alcaldesa, Isabel Ambrosio, era delegada de la Junta en Córdoba cuando comenzó a darse esta práctica y ahora "se encuentra con el problema que ella misma dejó".

En la moción que el PP llevará a Pleno se detallarán además proyectos que podrían haberse financiado con ese dinero y es que, según Bellido, es el triple del coste del Centro de Convenciones del Parque Joyero por lo que se podría destinar a actividades culturales en Miraflores o a un ahorro directo para los cordobeses a los que no se les tendría que haber subido los impuestos si se hubiera tenido este dinero para financiar servicios públicos. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, habló además de arreglar el recinto ferial o mejorar avenidas como Ollerías.