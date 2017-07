El PP tan sólo aprueba el cambio de la carrera oficial en Movilidad y Seguridad

El PP continúa con sus balances de ecuador de mandato municipal y ayer le tocó el turno a las áreas de Seguridad, Comercio, Vía Pública, Movilidad y Cofradías. La encargada de hacer ese balance fue la edil Carmen Sousa -que era la responsable de las mismas áreas en el anterior gobierno municipal del PP-, quien tan sólo aprobó al cogobierno en la gestión del traslado de la carrera oficial de la Semana Santa desde el entorno de la plaza de las Tendilllas al entorno de la Mezquita-Catedral. No obstante, Sousa dejó claro que su partido considera negativo que ahora "por una parte del equipo de gobierno [en referencia a IU]" se cuestione ese traslado y se hable incluso de realizar un referéndum que depure donde debe estar ubicada, "así como también sobre su carácter vinculante, algo que por el momento se desconoce o lo decidirá alguna comisión que crearán", ironizó. "No toca ahora abrir debate que terminan con un paso atrás, sino diálogo con los integrantes de la Semana Santa para introducir mejoras en el entorno de la carrera oficial", insistió la edil.

Sousa insistió en que "hace dos años que el equipo de gobierno vive instalado en la improvisación y en la ocurrencia". Entrando en materia, respecto a Seguridad, la edil denunció que en lo que respecta a inversiones en el cuerpo de Policía Local "solo se han adquirido ocho bicicletas en el primer año de mandato, mientras que los vehículos que presentaron de la Policía Local y Protección Civil se dejaron ya tramitados en el mandato anterior".

Y respecto a las "tan anunciadas" plazas de la Policía Local "que se iban a crear", relató que "sólo se ha sacado una oferta de 14 plazas en abril de 2017, de las que 12 son de turno libre y dos son por movilidad", destacó. "En dos años lo único que ha cambiado es que han creado una unidad de tráfico a la que le han puesto otro nombre y después ningún cambio más", puntualizó Sousa.

La edil del PP también aludió al área de Movilidad para recordar que aún están pendientes de ver "cómo resuelven [desde el cogobierno] las entradas y salidas" en la zona Centro tras la peatonalización de la calle Capitulares. "Para ese plan de movilidad no se ha hablado con nadie y sólo se ha aplicado la política del esto es lo que hay", sentenció, para añadir que en lo que respecta a las peatonalizaciones en los barrios "no tenemos noticias más allá de las que publica la prensa". Además, sobre el transporte público lamentó el "descontento ciudadano" por cómo se gestionó desde Aucorsa el pasado servicio de Feria , así como también lamentó "los problemas surgidos con el sector del taxi "por una falta de acuerdo, que ha brillado por su ausencia", relató. También habló de Comercio para denunciar los retrasos que sufre el traslado del mercadillo del Sector Sur, "del que dijeron el pasado mes de noviembre que estaba casi decidido y hoy aún no hay nada de nada". Así como denunció el retraso de las inversiones en reforma de mercados municipales, como el Marrubial o el Pósito de la Corredera, y la demora en la colocación de toldos en las calles por el calor, "cuando lo que tocaba era abrir un debate sobre otras zonas, como Ciudad Jardín, Santa Rosa y Viñuela, donde colocarlos".