El PP apremia al cogobierno a que ceda ya las parcelas para las comisarías

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, apremió ayer al cogobierno a que ceda ya al Ministerio del Interior las parcelas en las que se construirán las dos comisarías de Policía Nacional para que los proyectos se puedan incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. En ese sentido, Bellido criticó que el Gobierno central no tuvo una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) hasta la semana pasada, cuando el protocolo de colaboración se firmó en mayo.

Además, en ese documento la GMU "ahora quiere modificaciones de lo que ya se acordó". En opinión del portavoz del PP, "es legítimo que el Ayuntamiento quiera renegociar los acuerdos que tiene, pero se nos va el tiempo". Así, recordó que los PGE "están a punto de salir" y si no se completa el protocolo que diga que las parcelas están a disposición de Interior, estos proyectos no se podrán presupuestar. "Estamos a finales de septiembre y no nos parece de recibo que después de todo este tiempo hayan dado la respuesta la semana pasada no cediendo esas parcelas", sino diciendo que quieren "establecer cambios en los protocolos", aseveró Bellido. Urbanismo ha propuesto al Ministerio "pequeños cambios" que se tendrían que hacer en la parcela de La Fuensanta e insta a convocar reuniones en breve.

El PP se ofreció a "desbloquear este asunto", pero antes el Ayuntamiento debe cumplir con su parte, es decir, "que ponga a disposición de Interior las parcelas para que el Ministerio pueda hacer todo el proceso que acabe con unas nuevas comisarías en la ciudad" porque la situación en la actualidad es la misma que "cuando empezamos a hablar de ello; más allá del entendimiento no hay ninguna realidad".

Bellido también tendió la mano al Consistorio para lograr la cesión de Caballerizas Reales. En ese sentido, recordó que los gobiernos del PP de Córdoba y de España llegaron a un acuerdo que se plasmó en un protocolo que establecía unas condiciones de permutas de bienes inmuebles y terrenos para que Caballerizas fuera de Córdoba y a cambio habría una compensación de la ciudad al Ministerio de Defensa.

El actual cogobierno de PSOE e IU "decidió unilateralmente incumplir ese protocolo" y después, "con mucha generosidad, Defensa ha concedido prórrogas al Ayuntamiento". A su juicio, es "legítimo" que el Gobierno de la ciudad quiera negociar unas contrapartidas pero "a día de hoy no existe en Defensa ninguna alternativa propuesta y válida por el Ayuntamiento para lograr ese intercambio de terrenos y equipamientos".

La prórroga de Defensa vence en abril y "el tiempo vuela", por lo que "nos podemos encontrar con que el mundo del caballo y Córdoba Ecuestre tenga un problema" ya que "no hay nada que garantice que el espectáculo se vaya a poder seguir desarrollando".