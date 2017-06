El PP amenaza con llevar a los tribunales la constitución del consejo rector del Imtur

El PP llevará ante a los tribunales la constitución del consejo rector del recientemente creado Instituto Municipal de Turismo (Imtur) si el cogobierno no da marcha atrás antes del próximo pleno. Así lo anunció ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien recordó que ese nuevo ente se cambió de calificación para poder contar con más consejeros y así incluir a algún miembro del Consejo del Movimiento Ciudadano. A grandes rasgos, los entes municipales se dividen en tres grandes grupos: en el primero estarían Sadeco, Emacsa y Aucorsa (las más grandes por número de trabajadores y presupuesto), en el segundo entrarían la Gerencia de Urbanismo y Vimcorsa y en el tercero, el resto (y por lo tanto, también el Imtur). Lo que ocurre es que el Ayuntamiento ha incluido a ese ente gestionador del turismo en el grupo número dos para, en lugar de contar con ocho consejeros (como le pertenecería), tener 12. El grupo municipal de Ciudadanos ya denunció la situación y el juez lo ha admitido a trámite.

Bellido añadió que el gobierno municipal ha decidido incluir al Imtur en ese grupo pero, aseguró, "no hay un baremo en todo el expediente que apoye eso". El portavoz del PP en Capitulares manifestó que "no se pueden clasificar las empresas así porque sí" y explicó que no tiene sentido que el Imtur esté en el grupo dos y que otras empresas más grandes, como el Imdeco o Mercacórdoba, estén en el tres.

"Si siguen por este camino nosotros nos iremos a los tribunales y como está pasando en todo nos darán la razón", advirtió Bellido, quien criticó a alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a todo el gobierno municipal a quienes reprochó su forma de llevar los asuntos de la ciudad.