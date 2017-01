El PP amenaza con llevar a la Fiscalía el caso de los contratos prorrogados

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, insistió ayer en que su grupo llevará al Tribunal de Cuentas a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, por el levantamiento de los reparos de Intervención a las segundas prórrogas de los contratos de suministro de comida y de mantenimiento de zonas verdes. Y advirtió de que su grupo no se quedará ahí. "Estamos estudiando la posibilidad de poner estos casos en manos de la Fiscalía", anunció, comparando la situación con otra acaecida en el anterior mandato municipal del PP, que supuso que acabara en los tribunales la prórroga que firmó el exedil popular Rafael Navas del contrato del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos. "Y eso que esa prórroga se firmó teniendo en cuenta informes técnicos favorables", apuntó. "A pesar de ello se ha llevado a cabo [por parte del cogobierno] un juicio político injusto y precipitado" contra el concejal popular de la anterior corporación, añadió.

En contraposición a esa prórroga "con todos los informes favorables" que realizó Navas, Fuentes sentenció que la rúbrica de la alcaldesa del levantamiento del reparo de Intervención sobre las segundas prórrogas a los servicios de comida a domicilio y de mantenimiento de zonas verdes -levantamiento realizado en base a sendos informes de subdirectora general de Gestión del Consistorio- "se hace con argumentos muy débiles; no se trata de prórrogas normales auspiciadas por una emergencia social, sino que se sabía con antelación que tenía un vencimiento y que tenía que activarse con tres meses de antelación la nueva contratación, como marca la ley, en vez de con los dos de antelación con los que se ha hecho", puntualizó. "Por ello, las razones para solicitar de nuevo una segunda continuidad de este servicio no son imprevistas ni excepcionales", añadió Fuentes.

Intervención ya alertó de que los nuevos contratos para el servicio de comidas y el mantenimiento de zonas verdes debían adjudicarse antes de final de año y que no cabían más prórrogas para la continuidad de los mismos. El órgano fiscalizador apuntó que las respectivas delegaciones debieron "iniciar antes la tramitación de un nuevo expediente, no pudiendo hacer recaer sobre esta Intervención las consecuencias que se deriven de las complicaciones que giren en torno al desarrollo y puesta en marcha del nuevo expediente, admitiendo una prórroga de una continuidad que precisamente fue adoptada con la condición de que no fuese más allá del 31 de diciembre de 2016".

Ayer también habló al respecto el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, quien defendió que "no tiene justificación legal" la prórroga de los dos contratos, "por mucho que digan que han sufrido imprevistos". Dorado resaltó que "Intervención ha sido clara y rotunda, pero aún así el cogobierno actúa como si el Ayuntamiento fuera su cortijo".