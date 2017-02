El PP alerta de una avalancha de quejas por el impuesto de plusvalía

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, advirtió ayer de la "avalancha" de reclamaciones que pueden llegar al Ayuntamiento después de que el Tribunal Constitucional haya anulado parte del impuesto de plusvalía, en concreto rechaza que se aplique este gravamen cuando no se ha producido ganancia en la venta de inmuebles o terrenos. Este tipo impositivo lo marcan los ayuntamientos y, en el caso del de Córdoba, en el año 2016 ingresó 16 millones de euros por este concepto. Fuentes aseguró que en la próxima comisión de Hacienda van a exigir al gobierno municipal que "tome nota de la situación y se adelante" a las reclamaciones y realice una nueva estimación de los ingresos por este impuesto. El viceportavoz del PP insistió en que "el escenario para los próximos años puede cambiar" y, no sólo eso, sino que también pueden empezar a llegar reclamaciones "de los últimos cuatro años". En este sentido, Fuentes llegó incluso a exigir una "oficina municipal" para atender a los ciudadanos y a los posibles recursos que puedan llegar exigiendo la devolución de lo cobrado por la plusvalía.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró por su parte que la "regulación actual del impuesto de plusvalía es injusta, en la medida que grava como enriquecimiento situaciones que no son tal". Doblas matizó además que la sentencia del Constitucional no tiene carácter retroactivo y que declara inconstitucional la norma foral del País Vasco, no la estatal, en los casos en los que la venta del inmueble no generó ganancia. La delegada dijo que "el impacto de la sentencia en Córdoba es cero", aunque "sería aconsejable el cambio normativo por parte del Gobierno de Rajoy, ya que desde los ayuntamientos no se puede modificar el impuesto, y que atienda así a una reclamación histórica de los municipios", matizó.