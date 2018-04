El PP alerta de la falta de agentes de la Policía Local para las Cruces

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, alertó ayer de que durante las Cruces -que comienzan mañana al mediodía- sólo habrá 30 efectivos de la Policía Local, mientras que el número de recintos es de 48. A su juicio, con esta situación "no se puede garantizar la seguridad en las Cruces".

Fuentes culpó de estos hechos al equipo de gobierno municipal y consideró que "hay una incomparecencia del gobierno local y un ejercicio de indolencia". "Este es un problema arrastrado desde hace tres años y no se ha resuelto", incidió y alertó de que se trata de una situación en la que en el Ayuntamiento no hay un área que se encargue de encontrar solución, ya que de ella "se culpa a Gestión, Recursos Humanos o a Seguridad". Para el edil del PP, la Policía Local necesita más agentes y recordó que se trata de una área municipal en la que hay más problemas, como en los vestuarios o con "el control de presencia, lo que implica atrasos que no se contabilizan". A todos estos problemas, Fuentes añadió dos más: la renovación de la flota de vehículos, y los instructores. Así, incidió en que "con el presupuesto de seis policías y medio se están prestando todos los servicios con la herramienta de la productividad". Por todo ello, subrayó, "es una situación bastante preocupante".

Ante estas declaraciones, el teniente de alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral, David Luque, aseguró que "la Policía Local está siendo un colectivo preferente en los recursos humanos municipales", como demuestran los procesos selectivos puestos en marcha desde 2015, la Oferta de Empleo Público de 2018, y la modificación, ya iniciada, de la instrucción de incentivos de la productividad, a la vez que subrayó que "estamos abiertos a la negociación". Detalló que a lo largo de este año se han llevado a cabo varios procesos: uno de ellos de subinspector mediante promoción interna, y se ha culminado el proceso selectivo para la provisión, mediante promoción interna, de plazas de subinspector. El edil del PSOE recordó que también se encuentra próximo a finalizar el proceso para la promoción interna de cuatro plazas de oficial y añadió que se está desarrollando la convocatoria para el ingreso de 14 nuevos policías de la Escala Básica. Para 2019, continuó, se desarrollará otra convocatoria más de otras cuatro plazas más de esta categoría de Oficial de Policía Local. Luque destacó que "existe el compromiso de la Delegación de Recursos Humanos, en Mesa General de Negociación, respecto a que la mayoría de las plazas que se incluirán en la Oferta de Empleo Público de 2018, irán destinadas a Policía Local".