El PP afirma que son los "más sociales" de la democracia

"Los más sociales de la historia de la democracia". Así defendió ayer el diputado en el Congreso por Córdoba Rafael Merino los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Merino aseguró que "el esfuerzo que hicieron los cordobeses durante la crisis provocada por el PSOE tiene ahora su recompensa" a través de estas cuentas que contemplan, dijo, "más dinero para becas, una bajada del IRPF para los mayores y un incremento de las pensiones", entre otras medidas. Son las cuentas, añadió, "de la equiparación salarial y de la creación de empleo", por lo que lamentó que haya formaciones que se planteen no apoyarlas. En el mismo sentido se pronunció la senadora del PP Beatriz Jurado, quien destacó la "sensibilidad" del Gobierno central con los "proyectos eternizados" que no impulsó el PSOE en la época de "bonanza". Jurado insistió en que el PSOE tiene poca defensa si no da el visto bueno a los presupuestos, ya que estaría diciendo que no "a 169.000 pensionistas, 11.000 familias numerosas que van a recibir ayudas, 900 agentes de las fuerzas de seguridad que van a ver incrementado su salario o a los padres que van a poder pedir una semana más de baja paternal". "No se nos puede acusar de la siniestralidad en la N-432 y ahora no apoyar las cuentas que contemplan una partida para el desdoble", apuntó la senadora popular, quien confió en que "no sean capaces de votar en contra, porque sería votar en contra de Córdoba y los cordobeses".

Jurado insistió en el compromiso del Gobierno tanto para el Metrotrén como para el Cercanías pero, en este último caso, pidió a la Junta "que arrime el hombro", ya que se trata de un asunto en el que la administración autonómica "tiene la mayoría de las competencias". En el caso del Metrotrén garantizó su puesta en marcha haya o no presupuestos. De hecho ya se está en la "última fase de la formación de los trabajadores".

Por último, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, defendió los presupuestos y aseguró que "las partidas dan respuesta a los proyectos pendientes y demandados por la sociedad con un incremento del 50% para inversiones respecto al año pasado".