El PP afirma que el plan prometido en el debate de la ciudad está sin ejecutar

El PP mostró ayer sus armas para el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebra hoy en el Ayuntamiento. Esas armas pasan por pedir explicaciones a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, del grado de ejecución del plan que anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Según detalló su portavoz municipal, José María Bellido, "de ese plan poco ambicioso e improvisado por la alcaldesa de 14 ejes de actuación y 58 medidas , tan sólo se pueden considerar cumplidas o parcialmente cumplidas nueve medidas". Bellido destacó algunas de esas "incumplidas". "El primer eje hablaba de liderar el rescate de la ciudadanía impulsando la construcción de una casa de acogida en el Hospital Militar, de la que no se sabe nada, y por ejemplo, presentando el documento final del plan de rescate, del que tampoco se sabe nada", dijo. Respecto al segundo eje, el de la transparencia y acceso a la información, detalló que "el portal de transparencia que se decía que se iba a impulsar, ni está ni se le espera". Sobre el tercer eje, el de la igualdad de género, insistió en que "se hablaba de elaborar un plan transversal de género que tampoco existe". Y sobre el cuarto eje, el de impulsar un nuevo modelo fiscal, defendió que "este año, por no haber, no ha habido ni expediente de ordenanzas fiscales aprobado".

Bellido prosiguió su análisis "de los incumplimientos más destacados" hablando del quinto eje, el que defendía un nuevo modelo económico para la ciudad. "Entre otras medidas se hablaba de finalizar el Centro de Convenciones del Parque Joyero, que no hace falta que recuerde en qué situación está, o iniciar las peatonalizaciones en las zonas de centros comerciales abiertos cuando durante este año no ha habido ni una sola peatonalización", puntualizó. Respecto al sexto eje, "el de la movilidad sostenible y la sostenibilidad universal", Bellido incidió en que "tenemos una huelga de Aucorsa prevista para el 14 de diciembre y cuando hablamos de aprobar y poner en marcha un nuevo plan de movilidad, el único que estaba diseñado, que es el de Ciudad Jardín, está absolutamente abandonado", denunció. "Por no hablar de otra medida, como es el del carril bici, del que no se ha hecho ni un kilómetro", añadió. Y del séptimo, "el que hablaba de un nuevo modelo territorial", puntualizó que "no ha habido ninguna novedad sobre la revisión del PGOU anunciada, respecto a la que estamos absolutamente en contra". "Además, en el octavo eje se hablaba de intentar que en las parcelaciones se pudieran adelantar los servicios de luz y de agua, y de eso tampoco hay nada".

Bellido prosiguió su denuncia con el noveno eje, "el de la cultura como motor de la ciudad", que incluía la segunda fase de la obra de rehabilitación del Alcázar de los Reyes Cristianos, "de las cuales nada se sabe". Y refirió que en lo que respecta al décimo eje, "el de juventud", se contemplaba una única medida, la de elaborar el quinto plan Córdoba Joven, "algo que no está ni en marcha, ni aprobado, ni en trámite". Bellido recordó que el undécimo eje anuncia por la alcaldesa era el relativo a "cumplir los preceptos de la legislación en cuanto a la memoria histórica. Aquí hay una parte que se ha cumplido, que es poner en marcha la comisión, pero no se ha cumplido con lo más importante, que es colaborar con los proyectos de exhumaciones de las víctimas", dijo. Y respecto al duodécimo, "el de impulsar nuevas instalaciones deportivas", recordó que "ni las pistas de Arroyo del Moro, ni el campo de fútbol de San Elogio ni el polideportivo de la Juventud están". Por último habló del decimotercero, "la mejora de espacios", del que dijo que se hablaba de iniciar actuaciones en el Recinto Ferial "y lo único que ha habido es una comisión". Y respecto al decimocuarto, "el de la mejora de infraestructuras", señaló que "ni hay plan de inversión en los polígonos industriales, ni se está ejecutando el proyecto de eficiencia energética; y el pasado año hubo que devolver un millón de euros del plan Mi Barrio es Córdoba".