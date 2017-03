El PP afirma que la falta de plazas en FP deja fuera a 8.000 alumnos en tres años

Al PP no le salen las cuentas respecto a la oferta educativa en Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Así, el secretario general de los populares cordobeses y parlamentario autonómico, Adolfo Molina, alertó del recorte que se ha producido en este área y aseguró que "8.041 cordobeses no han podido acceder" a una plaza de FP en los últimos tres cursos. El dirigente egabrense señaló que el pasado mes de junio, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, "se comprometió a aumentar en mil el número de plazas en FP para el siguiente curso". Sin embargo, "y a mayor sorpresa, no sólo no ha aumentado en mil el número de plazas, sino que el curso de FP 2016/17 cuenta con 1.001 plazas menos de los que prometió el propio Gobierno andaluz al final del curso anterior". Para Molina, "es la práctica común de la Junta de Andalucía en esta materia" e insistió en que de los 8.041 cordobeses sin plaza en FP en tres años, casi 3.000 no pudieron acceder en el curso 2013/14; otros 2.750 en 2014/15 y 2.345 en el curso 2015/16.

A nivel andaluz este caso alcanza "los 110.000 jóvenes", según puntualizó el dirigente, quien agregó que "en una comunidad que cuenta con un 56% de desempleo juvenil, diez puntos por encima de la media nacional, muchos jóvenes quisieron optar por la FP para conseguir un puesto de trabajo y no pudieron aún alertando todos los estudios de la falta de técnicos medios". Desde el PP de Córdoba reprocharon a la Junta que "lance mensajes positivos sobre la FP que luego se lleva el viento", al tiempo que coincidió con el Gobierno andaluz en que "es necesario prestigiar la FP, dotarla de medios, aumentar las plazas, adecuar la oferta formativa a los tejidos productivos de las distintas zonas, colaborar con las empresas, internacionalizar la formación a través de programas de movilidad o impulsar la innovación aplicada". Sin embargo, matizó que "todas estas buenas intenciones de la Junta siempre caen en saco roto".