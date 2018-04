El PP advierte del "riesgo inminente" de cierre de las salas deportivas de barrio

"Riesgo inminente de cierre". Así se refirió ayer el portavoz del PP, José María Bellido, a la situación de las salas de barrio de la ciudad tras la polémica por la investigación del Tribunal de Cuentas que rechazó las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a las entidades que gestionan los polideportivos. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) realizaba cada año una aportación de unos 350.000 euros para paliar su déficit, pero desde aproximadamente el mes de julio no lo puede hacer por las restricciones del Tribunal de Cuentas.

Bellido recordó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "se comprometió a que en el mes de abril iba a ir al consejo rector una fórmula que pasaba por indemnizar a los concesionarios para cubrir los gastos de este año y realizar un contrato puente con las entidades antes de adjudicar el contrato definitivo". Sin embargo, eso no ha ocurrido y lo único que hay es un consejo convocado en mayo que no incluye nada relacionado con este asunto en el orden del día. El edil popular, además, advirtió de que "a día de hoy todos los informes son negativos" sobre la propuesta de la alcaldesa, por lo que reclamó que se explique "qué se va a hacer" para solucionar estos problemas porque la situación tanto de las salas de barrio como de los campos de fútbol es "crítica". "Desde julio del año pasado ya están al límite y la responsabilidad no es suya, es de un gobierno, de una alcaldesa, que tiene que coger de una vez el toro por los cuernos", insistió Bellido.

El portavoz del PP resaltó igualmente la "situación de tranquilidad" que se genera después de que la delegada instructora haya determinado que "no hay delito" en la forma de proceder del Imdeco. "Ya habíamos dicho que ahí no había nada, estábamos tranquilos, pero ahora el cogobierno ya no tiene más excusas para asumir este asunto", dijo Bellido.