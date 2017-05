El PP advierte al cogobierno de que puede prevaricar con la comisión de la Mezquita

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, advirtió ayer al equipo de gobierno local de que puede llegar a prevaricar si se tienen en cuenta informes externos de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral anunciada el pasado viernes por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que vayan en contra de los ya emitidos al respecto por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Bellido detalló que se podría incurrir en prevaricación si se actúa en sentido contrario a lo que esos informes de la asesoría jurídica detallaban, unos informes que, según recordó, insistían en que la Mezquita-Catedral nunca formó parte del inventario de bienes públicos y que descartaban cualquier acción en los tribunales para reclamar esa titularidad pública. "La alcaldesa actúa en contra del informe de la asesoría jurídica municipal, que apunta a que no hay ningún motivo ni posibilidad para recurrir la propiedad de la Mezquita-Catedral, porque es de la Iglesia desde 1236 y no hay legitimación activa, por lo que estaremos muy pendientes de lo que se haga, porque no se puede sustituir la opinión de los funcionarios por informes externos de supuestos expertos", sentenció Bellido. "Tirar a la basura el informe de la asesoría jurídica en el que se dice que cualquier pleito sobre esta cuestión está abocada al fracaso, sería incurrir en prevaricación", denunció Bellido.

El PP aprovechó la advertencia para pedir a los cordobeses "que salgan a la calle y se movilicen contra esta agresión que demuestra que la alcaldesa gobierna para unos pocos radicales y no para la mayoría de los ciudadanos" y anunció que llevará al próximo Pleno municipal el informe de asesoría jurídica. "Ahora se ve el verdadero carácter e imagen de Ambrosio, con su ideología de izquierda radical, sectaria y que no persigue el interés general y el bienestar de la ciudad, sino que es un gobierno para una minoría, con las mismas características extremas", apuntó.

También puede haber malversación de fondos ya que esta comisión no la ha creado nadie"José María BellidoPortavoz municipal del PP

Sobre la comisión, Bellido denunció que se trata de un ente fantasma. "Una comisión, tal y como detalla el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento, o bien la crea el Pleno, la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local y en este caso no la ha creado nadie", dijo el portavoz. Bellido insistió asimismo en que el cogobierno tendrá que explicar los gastos que va a suponer esta comisión de expertos, "porque puede implicar malversación de fondos públicos, ya que, insisto, su constitución no se ha aprobado en ningún sitio". "Estaremos pendientes para que se hagan las cosas conforme a la ley y no se gaste ni un euro público en intereses privados; y si es dinero privado, hay que saber quién financia estos intereses", añadió.

También habló de la persona que va a presidir esta comisión de expertos "cuyo fin no es estudiar la situación de la Mezquita-Catedral, sino la de buscar argumentos para atacar la propiedad de la Iglesia". Bellido recordó que esa persona, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza "fue presidente de la fracasada Alianza de Civilizaciones, donde lo colocó ZP [el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero] y ahora la alcaldesa lo rescata para hacerlo presidente de esta supuesta comisión, que no es otra cosa que una pantomima; además, se trata de una persona que tiene lazos estrechos con gobiernos que son de Oriente Medio", puntualizó Bellido. "El de Mayor Zaragoza no es el perfil más acertado, salvo que haya intereses ocultos detrás", denunció el portavoz municipal del PP, quien aprovechó para reprochar "las amenazas del pasado viernes" de quien presidirá la comisión de expertos "sobre que la Mezquita-Catedral puede perder su condición de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esa amenaza es intolerable, el patrimonio de Córdoba está muy por encima de personas como Mayor Zaragoza y Ambrosio", defendió. "Es una amenaza en toda regla, porque o se hace lo que él quiere, que es lo que quiere el radicalismo del cogobierno, o se quita el reconocimiento de la Unesco. La Mezquita-Catedral va a seguir siendo siempre Patrimonio de la Humanidad", puntualizó el edil popular.

Según anunciaron el pasado viernes Ambrosio y Mayor Zaragoza, este grupo de expertos estará constituido de manera oficial el próximo 20 de junio. Además de Mayor Zaragoza, como cabeza visible de la misma, la comisión contará con cuatro miembros más. Aunque el exresponsable de la Unesco no quiso avanzar el nombre de los mismos, sí que desveló que serán expertos en historia y cultura medievales, del ámbito jurídico, además de otras personas con relaciones entre el Estado y la Iglesia. Todos ellos y, según los tiempos que maneja el también presidente de la Fundación Cultura de Paz, presentarán sus consejos al Ayuntamiento para obtener esa titularidad pública del principal monumento de Córdoba a mediados de octubre o principios del próximo mes de noviembre. Según dijo entonces el exdirector general de la Unesco, la Mezquita-Catedral tiene que volver a la situación "anterior a 1977", es decir, que la propiedad sea "del Estado". No obstante, el Gobierno central ya ha asegurado que el edificio no ha sido nunca de su propiedad. Ambrosio se mostró confiada en que "con la discusión académica y los argumentos de carácter científico -de la comisión- se pueda dotar de muchos más argumentos de los tenidos hasta ahora" para que una institución pública gestione el monumento. Ambrosio también defendió en esa comparecencia "la gestión compartida", así como que con ella "no se pone en riesgo, ni amenaza sobre quien hoy es propietario de la Catedral, el culto que se lleva a cabo en la misma, el uso religioso que se va a seguir manteniendo, que no sólo no se discute, sino que nadie en este momento lo pone en duda".