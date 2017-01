El PP advierte que Vimcorsa "va a dar al traste" por la gestión de IU

Los concejales del PP Luis Martín y Salvador Fuentes alertaron ayer de la situación de empresa municipal de viviendas, Vimcorsa, de la que aseguraron que "va a dar al traste" debido a la gestión de IU. Martín lamentó que la federación de izquierdas quiera "imponer en Córdoba la política fracasada en la Junta de Andalucía y que además propició su salida del cogobierno". El concejal del PP explicó que la empresa municipal "lleva dos años sin hacer nada, sin comprar ni vender, y sólo viviendo de las rentas del PP" y criticó que "ahora se vayan a tomar otro año sabático para realizar un plan de vivienda".

El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, aseguró por su parte que "Vimcorsa no puede ser el laboratorio de estudios de IU en vivienda para realizar experimentos" y exigió un "plan de venta" de la empresa, ya que, de lo contrario, se podía incurrir en un fuerte déficit. "La situación es muy grave, porque si no hay venta no hay ingresos y, sin ingresos, se va a la quiebra", insistió Fuentes, quien lamentó que Vimcorsa "no puede ser una sucursal de la Oficina de la Vivienda". El viceportavoz popular se escudó en los propios datos de Intervención, que asegura que "a día de hoy se presentan tensiones importantes de liquidez a partir del segundo trimestre del ejercicio". Esta situación, continúa el servicio de fiscalización, podría llevar a que resultara necesaria "la contratación de una línea de crédito para hacer frente a los pagos a partir del segundo trimestre". El interventor proyecta de hecho un déficit de casi 800.000 euros al cierre de este trimestre, que podría subir hasta los 2,8 millones de euros al cierre del presente ejercicio.

La presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, aseguró ayer que "las cuestiones que el PP critica" de la empresa municipal "son precisamente secuelas de su lamentable gestión al frente de ella". "Si hay alguien que hizo experimentos en Vimcorsa fue el PP de Córdoba y uno de ellos consistió en estar cuatro años sin hacer nada para llevar a la empresa a la inanición y así justificar su cierre y la venta de las viviendas de alquiler a fondos buitres, como hizo el PP en otras ciudades".

Doblas dijo que Vimcorsa "va a hacer un nuevo Plan Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, algo que el PP debió hacer y no sólo no hizo sino que ni revisó el anterior". Pero hasta que se culmine ese plan, añadió Doblas, la empresa " seguirá intensificando su actividad, como perfectamente conoce el PP, poniendo en marcha durante este año proyectos como la construcción de 110 alojamientos en alquiler para mayores o la promoción de 300 viviendas protegidas, lo que supone una inversión de más de 41 millones de euros, lo que nos convierte en la instancia pública que mayor inversión pública va a proyectar en la ciudad en esta anualidad."

La presidenta de Vimcorsa hizo un llamamiento al PP para "que no distorsione la realidad, como les dijo expresamente a los vocales del Partido Popular el Interventor de Vimcorsa". Doblas achacó a "la raquítica cosecha sembrada por el PP en su mandato" la causa de los problemas de liquidez hasta el próximo mes de diciembre, "fecha en la que se entreguen las 72 viviendas que ya están vendidas de la primera fase de Valdepuentes III".