El PP acusa a Ambrosio de usar Emacsa para promocionarse

El viceportavoz del grupo municipal del PP, Salvador Fuentes, lamentó ayer que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y su partido "aprovechen las verbenas de los vecinos para repartir, a modo de dádivas, las botellas que la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) utiliza en una campaña especial para fomentar el consumo de agua del grifo de la que nada se sabe". Fuentes recordó que Ambrosio, también presidenta de Emacsa, presentó esta campaña en marzo para fomentar el consumo de agua de grifo con motivo del Día Mundial del Agua "con una promoción que contaba con 1.250 botellas y 300 jarras a repartir entre vecinos y establecimientos de hostelería de la ciudad". "Desgraciadamente esta campaña solo sirve para promoción descarada de la alcaldesa con recursos públicos, pero debería destinarse a la promoción del consumo de agua del grifo" y "más cuando se lleva a cabo sin ningún criterio ni método, recordando las colas de reparto de antaño", sentenció.

"La alcaldesa no puede utilizar una campaña de la empresa pública Emacsa de la que no se conoce promoción ni difusión, que es ajena a los centros educativos, colectivos e instituciones, exclusivamente para tener presencia en actos vecinales y sin la más mínima participación del consejo de administración de la empresa", lamentó el popular. "No es de recibo que los actos de vecinos se conviertan en un ejercicio de promoción personal de Ambrosio con el dinero de la empresa pública Emacsa, repartiendo botellas de agua sin ton ni son", continuó el viceportavoz popular, quien tildó de "inapropiada" la presencia "únicamente de concejales del PSOE en un acto de Emacsa, más aún cuando no son miembros del consejo de administración de la empresa". Para Fuentes, estas cosas vuelven "a dejar claro" que en el PSOE confunde "el ejercicio de la Alcaldía con la política de antaño". "La alcaldesa pone de manifiesto el vacío de gestión de este gobierno municipal que recurre a fórmulas trasnochadas y poco eficientes de utilización de los recursos públicos", añadió. El edil remarcó que este "afán de protagonismo mal entendido e incluso desleal no constituye un caso aislado, sino que se ha convertido en la pauta de comportamiento de la administración del PSOE al frente del Ayuntamiento de Córdoba". Y dijo que pedirán explicaciones sobre la campaña.