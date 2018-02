El PP ofrece "un gran acuerdo" para decidir los proyectos Edusi

El portavoz del PP, José María Bellido, ofreció ayer "un gran acuerdo" para diseñar el plan de los fondos europeos Edusi y elegir los proyectos que se van a incluir, ya que se trata de un programa plurianual que puede "afectar a más de un gobierno", no sólo al actual. El edil popular lamentó que "a fecha de hoy no ha habido un sólo intento de consenso" por parte del cogobierno para elegir las propuestas que, en su opinión, "deben ser proyectos de ciudad". El PP, dijo, ya propuso su decálogo en el que se incluye, entre otras medidas, planes para Las Palmeras y el Sector Sur, la renovación de la flota de autobuses hacia vehículos inteligentes, la mejora del Centro de Proceso de Datos (CPD) o el plan de movilidad urbana sostenible de Ciudad Jardín.

Bellido lamentó que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "rehuye al PP", algo que no ocurre en Sevilla, donde el alcalde socialista Juan Espadas ha llegado un acuerdo con el grupo popular para los presupuestos de 2018. En su opinión, esto no ocurre en Córdoba porque Ambrosio "tiene miedo de perder el sillón" de Alcaldía y al final esto repercute en la ciudad. "Nosotros no queremos hacer malabarismos políticos, ofrecemos un gran acuerdo porque creemos que es lo mejor para Córdoba", dijo Bellido, quien recordó que los fondos Edusi se programan hasta 2020 y que el año que viene hay elecciones y puede haber un cambio de gobierno.

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la comisión que tiene que estudiar los proyectos incluidos en el programa y ha dado un plazo a las delegaciones para que presenten sus propuestas. El equipo de gobierno proyecta cerrar 2019 con un nivel de ejecución del plan del 80%. El horizonte de estos fondos -con el que se financiarán proyectos a los que la Unión Europea aporta 15 millones de euros y el Ayuntamiento, 3,7 millones- se sitúa en 2020. Tras la constitución hace tan sólo unos días de esa comisión de seguimiento de los Edusi, ahora se abre el proceso para poner en marcha la convocatoria de proyectos, que deben proponer las distintas delegaciones y empresas municipales presenten sus propuestas para que sean financiadas por esta subvención europea. A partir de que se publique la resolución, habrá un plazo de 40 días para presentar proyectos, que después se evaluarán y se hará un listado de los que se podrán incluir de manera definitiva.