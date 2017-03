El PP urge a Urbanismo a buscar una solución para el solar de la cárcel de Fátima

El grupo municipal del PP pidió ayer a la Gerencia Municipal de Urbanismo por boca de sus ediles Salvador Fuentes una pronta solución para el solar de la antigua cárcel de Fátima, sobre el que está prevista la construcción de 190 viviendas sociales. Fuentes insistió en que el Ministerio del Interior, a través del Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), se ha dirigido a la Gerencia, "la última vez, el pasado 28 de noviembre, sin haber obtenido respuesta alguna aún" por parte del organismo autónomo. "Nos interesa que esto salga adelante cuanto antes y saber en qué grado de ejecución está, y por eso lo vamos en poner en conocimiento de los vecinos porque este proyecto no puede estar parado", sentenció quien es el viceportavoz del PP.

El proceso que ha desembocado finalmente en el proyecto de construcción de las 190 viviendas sociales en el solar comenzó en 2002, cuando el Ayuntamiento, la Gerencia Municipal de Urbanismo, Instituciones Penitenciarias y la SIEP firmaron un convenio para darle solución a lo que fue la antigua cárcel de Fátima. En el convenio se proponía la cesión por parte del Consistorio de dos parcelas del patrimonio municipal para albergar el Centro de Inserción Social y, a su vez, la Administración General del Estado pondría a disposición del Ayuntamiento unos terrenos dotacionales que SIEP se encargaría de desarrollar urbanísticamente de acuerdo con las calificaciones y los usos contemplados en el PGOU de Córdoba. Posteriormente, en 2005 se firmaron las escrituras de aportación del inmueble a SIEP por un importe de 2,2 millones de euros; y en 2009 se procedió a la reparcelación de los mismos surgiendo el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) LE-19. Dos años más tarde salieron a subasta cuatro parcelas por importe de 11,8 millones de euros, declarándose desierta. En 2015 la SIEP retoma y decide en abril de 2016 informar de la modificación propuesta para adecuar la oferta a la demanda existente en el barrio.

La SIEP trasladó al Ayuntamiento que "el uso terciario aprobado en el PERI, que resulta en los bajos de cada futuro edificio, supone poner en el mercado un producto innecesario y de muy escasa posibilidad comercial". "El mayor deseo se inclina hacia la vivienda de tres habitaciones, pero hay que ser muy prudente en cuanto al tamaño de la vivienda de modo que el precio entre dentro de las posibilidades económicas del potencial comprador o inquilino", añadió el organismo dependiente de Interior, quien insistió en que "al no ser posible disponer de una superficie comercial apta para un tipo Mercadona y no observar una demanda excesiva de locales no parece adecuado poner en el mercado una superficie de terciario u otros usos por encima de unos 1.000 metros cuadrados, que supondría unos cuatro metros cuadrados por vivienda (la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) fija un mínimo para el equipamiento comercial de un metro cuadrado por vivienda para nuevos desarrollos)". Martín detalló que el cambio que propone el organismo dependiente del Ministerio del Interior de locales comerciales por viviendas responde a que "de otra forma sería dificultoso el desarrollo de la actuación".