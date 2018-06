El exedil del PP Ricardo Rojas crea una agrupación de electores para optar a la Alcaldía

Acción por Córdoba. Así se llama la agrupación de electores creada por el exedil del PP Ricardo Rojas con la que pretende presentarse a las próximas municipales. No obstante, Rojas, que ya no milita en el PP, necesita recoger al menos 5.000 firmas ciudadanas para presentar la candidatura. "Este equipo, cuyos miembros carecen de vínculo alguno con la política pero no con su ciudad y con todos los cordobeses, son personas de profesiones libres venidas de ámbitos tan distintos como la sanidad, el deporte, la universidad, la hostelería, la empresa privada o las aseguradoras, entre otros. También cuenta con profesionales ya jubilados", ha manifestado Rojas.

Acción por Córdoba ha creado un “Banco de posibles firmantes” para todas aquellas personas que quieran contribuir a la materialización de este proyecto, ha destacado el exedil. “Desde este momento pongo mi experiencia y el cariño por mi ciudad a disposición de esta iniciativa. Conozco el funcionamiento del Ayuntamiento, a sus empleados públicos, su organización, los proyectos vigentes y los que están pendientes", ha puntualizado.

