El PP lleva al Pleno la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía

No será ésta la única moción que lleven los populares. Fuentes explicó que también exigirán la centralización de los permisos y autorizaciones que realicen los distintos colectivos para sus actividades. El edil del PP detalló que "cuando algún colectivo se dirige al Ayuntamiento par pedir colaboración, se encuentra con una atención dispersa entre las distintas áreas y muchas veces con requerimientos de las delegaciones". Esta situación, además, "se produce frecuentemente, por poner un ejemplo, con las dos actividades de convivencia realizadas por las asociaciones de vecinos San José Obrero y Amanecer de Fátima, aunque también se extiende a otras participaciones en fiestas populares, como por ejemplo cruces o verbenas".

El PP no quiere enterrar todavía el tema del posible aparcamiento del parking del Hospital Reina Sofía. El viceportavoz de los populares, Salvador Fuentes, aseguró ayer que llevarán al Pleno del próximo martes una moción en la que pretenden que también la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el grupo socialista se posiciones y hasta participe en la negociación con la Junta en la que se decida el futuro de ese aparcamiento, pues se ubica en terrenos que eran municipales. El PP también quiere que todo el Pleno se comprometa a pedirle a la administración autonómica que consigne una partida en sus presupuestos para la construcción del nuevo edificio Materno-Infantil, un proyecto que, en su opinión, debe desvincularse del parking, así como que se tenga en cuenta la opinión de la plataforma que ha surgido contra la propuesta de adjudicar el aparcamiento a una empresa privada. Fuentes aseguró que la alcaldesa "no puede permanecer ajena" a esta polémica y se tiene que posicionar ante "lo que puede ser un pelotazo urbanístico" de la Junta de Andalucía, según explicó el viceportavoz de los populares.

Demandan la comparecencia de Pedro García

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, explicó ayer que su grupo pedirá la comparecencia del teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, "para que explique cuál es su modelo turístico, porque no lo hay". Fuentes insistió en que "se da un paso adelante y otro atrás", en relación a los acuerdos fijados en la formación del Instituto de Turismo (Imtur), que luego no se cumplen. Además se refirió a la paralización del espectáculo nocturno del Alcázar y de los fallos en el pliego. Así, consideró que "no hay política turística y eso está lastrando al sector".