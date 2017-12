El PP exige el cese de Pernichi por no haber justificado Mi barrio es Córdoba

El portavoz del PP, José María Bellido, pidió ayer el "cese" de la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, después de que se haya demostrado que el plan de obras Mi barrio es Córdoba, a su juicio, "está muerto". Bellido se ha pronunciado así después de que el viernes la junta de gobierno local aprobara el cambio del convenio con el Ministerio de Hacienda para no perder 1,1 millones de euros que no se habían podido justificar ni con el plan de obras ni con el resto de actuaciones de Infraestructuras. Al cogobierno no le ha quedado más remedio que englobar partidas de otras áreas que se iban a financiar con recursos propios y que se habían vendido como logros del Ayuntamiento. El portavoz del PP desveló por tanto que a través de los fondos de Hacienda se van a financiar obras como el Open Future de la calle San Pablo, el punto limpio de Sadeco de Capitulares o la rehabilitación de la muralla del Marrubial. "No se puede hablar el jueves en el debate del estado de la ciudad de deslealtad del Gobierno central y luego hacer esto, hay que tener la cara dura como el cemento armado", dijo Bellido. De hecho, el propio portavoz de IU, Pedro García, llegó a presumir en el debate sobre la reforma del Marrubial como uno de los hitos de su gobierno, a pesar de que finalmente va a ser financiado por fondos del Estado. Finalmente con los 1,1 millones de euros de Hacienda que no se habían podido justificar a través de Infraestructuras, se van a financiar obras de Emacsa por valor de 348.000 euros -a pesar de la que empresa de aguas tiene un superávit millonario-, mientras que el Open Future se lleva 119.000 euros y casi 130.000 el punto limpio de Sadeco de la calle Capitulares. Otros 40.000 euros van para el Zoológico, 288.000 euros para "obras menores" y 183.000 euros para la cita reforma del Marrubial. El programa Mi barrio es Córdoba, insistió Bellido, "no ha salido, por tercera vez, debido a la incompetencia de la delegada de Infraestructuras".'

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento arremetió igualmente contra la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por intentar "culpar sibilinamente a Contratación". Sin embargo, explicó Bellido, "ahora hay más técnicos que con el PP y nosotros justificábamos 5,5 millones de fondos". La solución, según Bellido, sería impulsar todas las obras desde Infraestructuras para que los proyectos estuvieran listos antes de firmar el convenio con Hacienda y, después, apostar por la fórmula de negociado sin publicidad para que no se eternicen los proyectos. "El problema es de planificación del cogobierno municipal", aseguró.

La delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, aseguró por su parte que "saben de sobra que Mi Barrio es Córdoba tiene sus proyectos entregados al servicio de contratación a mediados de mayo y junio, antes que nunca, a pesar de haber firmado el convenio con el Ministerio de Hacienda más tarde que nunca". Así, aconsejó a los populares "ponerse a trabajar mucho más en serio por la ciudad y estudiar las cosas antes de decirlas" y aseguró que los proyectos están "garantizados" por lo que pidió al PP que "deje de mentir".