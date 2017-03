El PP exige al PSOE que abandone la "política del no" con las cuentas del EstadoCruz Roja atiende en 2016 a más de 1.200 refugiados y solicitantes de asilo

El hecho de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sigan sin estar aprobados provocó que la vicesecretaria general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, denunciara ayer la falta de acuerdo en esta materia entre el Gobierno de España y el PSOE. Jurado manifestó que "de no aprobarse los PGE las consecuencias repercutirán de forma muy negativa hacia los ciudadanos", y remarcó que "el nuevo escenario político requiere de acuerdos". "Para el PP el empleo es una prioridad, y también queremos que lo sea para el resto de partidos, razón por la cual deseamos reunirnos con el PSOE para pedirles que abandonen la política del no", comentó la vicesecretaria, y añadió que "no aprobar los presupuestos supone un ataque directo a la financiación de las comunidades autónomas, así como a las entidades locales". Jurado instó al PSOE a abandonar la política del "no es no" y lo acusó de estar más "preocupado" con sus cuestiones internas que "en los intereses generales del Estado".

Por su parte, el portavoz del PP en la diputación, Andrés Lorite, aconsejó tomar como referencia la capacidad de diálogo de las diferentes fuerzas políticas durante la Transición y apuntó que "de no hacerlo, será imposible que el país siga creciendo". Ante esta situación, Lorite anunció la iniciativa de su partido de recorrer todos los ayuntamientos de la provincia con el fin de promover una moción que inste a los grupos parlamentarios para sentar las bases de un acuerdo para la aprobación de los presupuestos, y recordó que "de ellos dependen varias cuestiones, sobre todo de carácter administrativo y local".

Cruz Roja atendió durante 2016 en la provincia a más de 1.200 demandantes de protección internacional, personas que en su mayoría huían del conflicto armado en Siria, pero también originarias de países como Ucrania, Pakistán, Palestina, Congo, Guinea Conakry, Camerún, Rusia, Afganistán, Líbano, Venezuela, Mali o Marruecos, entre otros.

Según informó ayer la institución humanitaria, el perfil mayoritario es el de un varón de entre 20 y 35 años procedente de Siria (en gran parte de los casos, acompañado de su familia), aunque se en estos momentos con personas de más de una decena de nacionalidades.

Entre Puente Genil y Córdoba, Cruz Roja acoge a día de hoy en la provincia a 133 personas refugiadas o solicitantes de asilo, a las que hay que sumar alrededor de otras 80 personas que se encuentran ya alojadas en pisos de alquiler, inmersas ya en la segunda fase del Programa de Atención a los solicitantes de asilo y refugiados en España.