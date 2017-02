El PP exige que las obras en el Marrubial se ejecuten de manera coordinada

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, exigió ayer tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento que las obras pendientes en la Ronda del Marrubial se ejecuten "de manera coordinada" y todas a la vez, para que no se demoren en el tiempo "y tengamos la avenida empantanada", con las consecuencias negativas que eso supone para los vecino y usuarios.

Bellido recordó que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la construcción de los carriles bici de la ciudad, entre los que se encuentra el de Ronda del Marrubial, pero la Administración autonómica aún tiene pendiente otra actuación en esta vía, la reforma integral de la avenida. La zona, además, se enfrentará supuestamente en un breve periodo de tiempo a la rehabilitación de la muralla, aunque esta actuación ya depende de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

El portavoz popular insistió en que "es de sentido común" que las tres iniciativas se realicen de manera "coordinada" y no haya "tres obras con plazos distintos". En este sentido, exigió a la Junta de Andalucía que "dé una fecha definitiva y cierta" para las obras de la Ronda de Marrubial, ya que hasta ahora "no se ha comprometido y lleva dando largas mucho tiempo". "No tiene ningún sentido empantanar una avenida que es una de las principales vías de tráfico de la ciudad", insistió Bellido, quien reclamó que se saque también a licitación las obras para la reforma integral de la vía.

La Consejería de Fomento y Vivienda licitó esta semana por 2,5 millones de euros las obras para la construcción de nuevos carriles-bici en la Ronda de Marrubial, en el cinturón de la ciudad y en el Caso Histórico. Las empresas interesadas en concurrir a la adjudicación de estas obras tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de mayo, mientras que el plazo de ejecución establecido para estos trabajos es de siete meses. En concreto, estas nuevas vías discurrirán por la avenida de las Ollerías, Campo Madre de Dios, la avenida del Brillante y su conexión con avenida del Tenor Pedro la Virgen y la avenida del Escultor Fernández Marqués. Está previsto que las obras arranquen en verano. De la reforma del Marrubial, la Consejería de Fomento no ha dado por el momento ninguna indicación.