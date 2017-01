El PP pide a la Junta que se persone en el juicio de Guadalquivir Futuro

El parlamentario andaluz por Córdoba del PP Miguel Ángel Torrico anunció ayer que su partido va a demandar a la Junta de Andalucía que "se persone como acusación particular en el proceso judicial abierto por el supuesto fraude del programa Emplea" que afecta a la Fundación Guadalquivir Futuro. "Si la Junta de Andalucía no se persona en el juicio como parte afectada, y si llegara el caso como acusación particular, vamos a tener que pensar que están escondiendo algo; ya que se trata de fondos públicos", añadió Torrico. El parlamentario insistió en que la Administración autonómica "debe actuar, como ha hecho en otros casos, personándose como parte defensora de estos trabajadores a los que se les ha obligado a ingresar a los responsables de esa fundación parte de su sueldo, dinero procedente de las subvenciones para el programa Emplea".

Además, Torrico anunció que durante la comparecencia del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, prevista para el próximo mes de febrero en la Cámara autonómica, los populares van a preguntar "por la devolución de los 304.000 euros de la Fundación Guadalquivir Futuro y el pago de la sanción 40.000 euros que anunció que le imponían" por las presuntas mordidas. Insistió en que desde la Consejería de Empleo deben explicar "qué cuantía de esos 304.000 euros se ha recuperado y lo que se está haciendo por parte de la Junta para que devuelvan ese dinero de todos los andaluces". "No tiene sentido que se anuncie esa sanción [por parte de la Administración autonómica] pero que a la hora de la verdad no se devuelva, porque es dinero de todos los andaluces que ha sido utilizado para fines distintos a los que estaban previstos", relató.

Torrico anunció estos movimientos de su partido junto al portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, quien exigió al gobierno de PSOE e IU en la institución provincial que reclame a la Fundación Guadalquivir Futuro el reintegro de los 40.000 euros de la subvención que le otorgó el pasado año, "al supuestamente haber incumplido el objeto del convenio correspondiente". Lorite destacó que el convenio firmado entre "esta fundación afín al PSOE y el cogobierno de la Diputación, que incluso le concedió la subvención antes de pedirla", era para "un plan socioeducativo, para la contratación de un trabajador social y a un dinamizador social desde el 1 de abril de 2016 al 1 de abril de 2017". "Nuestra extrañeza llega cuando vemos que en la justificación remitida por parte de la fundación, tres de los siete trabajadores que se están financiando realizan funciones relacionadas con la puesta en marcha de huertos ecológicos, proyecto que supuestamente se está financiando a través de una subvención de la Fundación Cajasur", sentenció el diputado.

Lorite dijo que se sintió más extrañado aún cuando descubre que, "curiosamente", Guadalquivir Futuro ha pagado con la subvención de la Diputación nóminas del entonces secretario, local de Juventudes Socialistas, Cristian Menacho y de la número dos de dicha organización socialista, Alejandra Pérez. "Precisamente, son las nóminas con los importes más cuantiosos y corresponden a monitores de huertos ecológicos, nada que ver con el fin con el que se concedió esa subvención", apuntó Lorite.