El PP exige a la Junta que cumpla con la instalación de ascensores

Hasta la Fuensanta se fue ayer el PP para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con las ayudas prometidas para la instalación de ascensores. "Estas ayudas vienen de una promesa electoral del PSOE; dijeron que iban a dar ayudas suficientes para la instalación de ascensores en edificios que no los tienen, fueron entonces 400 los bloques que aspiraron a tener esa ayuda, en los que viven unas 5.000 familias, se llegaron a firmar incluso 49 convenios, pero después de muchos años de esa iniciativa nada se sabe", denunció el parlamentario andaluz del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico. "Se borraron de los presupuestos de la Junta esas ayudas y todo lo que ha ido proponiendo el PP para exigir a Susana Díaz que cumpliera esa promesa ha sido rechazado o no se ha puesto en marcha por parte del PSOE en la Junta", añadió.

Torrico recordó que la última vez que el PP lo exigió fue a través de dos medidas en los últimos meses de 2017. "Nuestro propio presidente regional, Juan Manuel Moreno, acompañado de nuestro portavoz municipal, José María Bellido, estuvieron visitando a las familias y se llevó conciencia de que se trata de un problema social que afecta a personas mayores, que no tienen capacidad de bajar a las calle", destacó. Torrico insistió en que son miles las personas mayores que "por desgracia" están encerradas en Córdoba en sus casas "y no pueden, por ejemplo, ir al médico porque esas circunstancias personales se lo impiden, al no tener ese elemento que les facilite estar en contacto con el mundo exterior que es el ascensor".

El parlamentario recordó que la consecuencia de la visita del presidente regional del partido a familias afectadas fue la presentación en el Parlamento de Andalucía el 5 de octubre de una moción en la que se instaba a la Junta a que pusieran en marcha las medidas necesarias para que se ponga en marcha "de una vez por todas" la instalación de los ascensores "y el cumplimiento de lo prometido a los cordobeses". "Hasta el PSOE votó a favor y el consejero se comprometió a acelerarlo, y a día de hoy no sabemos nada más de eso", puntualizó. Torrico añadió que, tras ello, cuando el PP pidió que se incorporara una partida en los presupuestos de 2018 para ello a través de una enmienda de 2,5 millones de euros para la rehabilitación de vivienda en la provincia, "en la que entre otros conceptos se contemplaba una partida específica para esos convenios de los ascensores que todavía no se han cumplido", se encontró "con el rechazo del PSOE y también de Ciudadanos". "Ahora anunciamos que llevaremos otra vez esa iniciativa de una manera más tajante y contundente al Parlamento", dijo.

Bellido, por su parte, reprochó a la alcaldesa que "no esté al lado de los vecinos pidiendo en el Palacio de San Telmo que se cumpla con esa promesa. Es inconcebible que en 2018 haya vecinos de Córdoba que no pueden salir de sus casas porque no tienen un ascensor, condenadas en vida a no poder moverse más allá del rellano de su escalera", denunció. "Un alcalde, en este caso una alcaldesa, tiene que estar con los vecinos reclamando a la Junta", puntualizó.