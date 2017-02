El PP exige a la Junta que acometa el tramo urbano de la Ronda Norte

Todo ello creó un conflicto entre el PP y el gobierno municipal de entonces, ya que el que era en su momento teniente alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, acusó a los populares de engañar a los vecinos y de querer crear un conflicto al preocuparlos. Según Ocaña, se trabajaría por buscar alternativa posible para que la zona no se convirtiera en una concentración masiva de tráfico. El conflicto continúa.

Para los populares, se tiene que recuperar el proyecto que iniciara Rosa Aguilar como alcaldesa junto al Consejo de Distrito Norte, eso sí, con las renovaciones necesarias. Bellido denunció además el trato que el gobierno andaluz ofrece a Córdoba al asegurar que en otras provincias de la comunidad sí acometen las obras de las variantes, mientras que aquí, añadió, "no se invierte lo mismo que en el resto". Para el PP es positivo que la Junta reactive las obras de esta infraestructura, pero volvieron a insistir en que tiene que haber una alternativa que permita que los vehículos no circulen por los alrededores de Cruz de Juárez.

Casi todo el plantel municipal del PP se desplazó ayer hasta el barrio de Santa Rosa para exigir a la Junta que acometa el tramo urbano que le corresponde de la Ronda Norte. El portavoz municipal del PP, José María Bellido, acompañado por varios concejales, recordó que esta misma semana se ha reactivado el proyecto de la Ronda Norte en su parte más cercana a Mirabueno, Tablero Bajo o Valdeolleros algo que supondrá, añadió, que por la zona circulen diariamente unos 40.000 vehículos. El popular recordó que la obra es una demanda histórica de los vecinos de esta zona de la ciudad que ahora verán un incremento del tráfico y, por consiguiente, de la contaminación. "Primero dicen que Córdoba es una de las ciudades más contaminadas y después no afrontan infraestructuras para solucionarlo", denunció Bellido, que explicó que al tener que circular a una velocidad moderada los vehículos que por aquí pasen emitirán muchos más gases contaminantes.

Críticas por la poca concreción para Capitulares

La peatonalización, o no, de Capitulares sigue creando conflicto. Ayer fue el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien criticó al cogobierno por no tener preparado un plan de tráfico para cuando concluyera la obra. Bellido calificó al equipo de gobierno de "indolente" y "triste" por su gestión de todo este asunto y manifestó su incredulidad por el hecho de que la obra haya durado seis meses y no haya habido reuniones con los vecinos, comerciantes y hosteleros para definir el paso de los vehículos por la calle. De momento, el PP ya ha anunciado que sí se reunirá con los residentes para escuchar sus peticiones.