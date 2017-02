El PP pide a la Junta el cronograma del Palacio de Congresos de Torrijos

Hace apenas una semana, CECO, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO se unieron para presentar ante la Delegación del Gobierno un escrito con una serie de peticiones ante el retraso que acumulan las obras del Palacio de Congresos. Pues bien, esa demanda ahora ha encontrado en el PP un nuevo aliado y ayer, la portavoz parlamentaria de los populares en Andalucía, Carmen Crespo, informó de que su grupo ha presentado una proposición no de ley para que se plantee -por parte del Ejecutivo autonómico- un plan sobre cómo se va a impulsar el turismo de congresos en Córdoba y en el se incluya un cronograma para ejecutar la ampliación espacio, cerrado a cal y canto y sin ninguna actividad desde octubre de 2015. "No se entiende cómo una provincia como Córdoba y, especialmente su capital, tan bien situada y con tantas posibilidades turísticas, puede estar tanto tiempo sin un espacio para ferias y congresos como tienen todas las capitales de Andalucía", reseñó Crespo.

La dirigente del PP incidió en que "no entendemos el retraso" y señaló que la Junta "tiene que materializar una serie de actuaciones y, sobre todo, indicar las fechas para finalizar y que Córdoba tenga el palacio de congresos". En su intervención, Crespo recordó que "Córdoba ya ha perdido mucho dinero y muchos puestos de trabajo potenciales en la ciudad". Así, anunció que esta petición -avalada por la patronal y los sindicatos- se va a traducir en iniciativas como la citada proposición no de ley. En esta línea, la que fuera delegada del Gobierno en Andalucía recordó que desde las filas del PP se han presentado enmiendas a los presupuestos -autonómicos-, que "han rechazado otros grupos políticos" y lamentó que "todavía, y parece ser que hasta 2018, no se tendrá la infraestructura para los congresos y las ferias en la capital, que sí tienen otras ciudades".

A la reunión, en la que también se analizó la situación que atraviesa el sector sanitario en Córdoba, desde el Área Sanitaria Norte hasta el Hospital Universitario Reina Sofía, acudió el portavoz del PP en el Consistorio, José María Bellido, quien exigió que "se dejen de improvisar guiones que luego se incumplen, que es lo que ha hecho la Junta en los tres últimos años, con una constante improvisación". "Si en el mes de febrero no se ha resuelto la situación del palacio de congresos, en marzo también se llevará una proposición al Pleno del Ayuntamiento, para que la ciudad al completo, ya no solo las organizaciones sociales, sino toda la ciudad y su Consistorio, sean los que le reclamen a la Junta que esta situación se tiene que solventar de forma definitiva e inmediata", destacó Bellido.