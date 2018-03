El PP reclama a la Junta una Ley de Juventud que garantice derechos

La presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) en Córdoba, Cintia Bustos, lamentó ayer que los jóvenes andaluces y cordobeses están "fuera del proyecto de la presidenta de la Junta, Susana Díaz". Bustos dijo que "después de más de 35 años del PSOE gobernando en Andalucía todavía no ha tenido tiempo para hacer una Ley de Juventud que garantice los derechos de los jóvenes y marque el camino para solucionar los grandes problemas que arrastramos, desempleo, formación o vivienda". Así, indicó que "desde 2014 Susana Díaz tiene el proyecto de esta Ley de Juventud metido en un cajón a pesar de estar aprobado", a lo que añadió que "ese anteproyecto de ley no recoge nada nuevo, ni medidas para mejorar la situación de los jóvenes andaluces, es solo un conjunto de herramientas que ya existen, y no lo dice NNGG, lo dice un dictamen del Consejo Económico y Social (CES)".

Igualmente, apuntó que "el CES señala que falta el compromiso presupuestario para poner en marcha esa ley, con lo que una ley sin fondos económicos es solo humo". Para Bustos, "esto es el ejemplo de la escasa prioridad que el gobierno de Susana Díaz concede a las políticas destinadas a los jóvenes, a pesar de tener una tasa de desempleo juvenil del 46% en Andalucía -diez puntos por encima de la media nacional-". Desde NNGG-A se ha demandado al Gobierno andaluz aprobar "de forma urgente" la Ley de Juventud.