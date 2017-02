El PP propone una salida al centro por García Lovera o María Cristina

Bellido realizó estas declaraciones en una visita a la Fuensanta junto a otros miembros del grupo municipal del PP, donde criticó el mal estado del acerado de la avenida de la Fuensanta, cuyo arreglo estaba incluido en el plan de obras de 2016, por lo que "tendría que estar acabado". Ésta es una de las obras no realizadas por las que el Ayuntamiento ha perdido 1,5 millones de euros del Gobierno central. Además, hizo referencia a un proyecto del PP que propone la reordenación de los aparcamientos en esta zona y, sobre todo, en una plaza que ahora se utiliza para este fin. Es una propuesta "razonable, está estudiada y tendría un coste razonable" para el Ayuntamiento de menos de un millón de euros.

Bellido, señaló que el Gobierno municipal ha tenido "seis meses para hablar con vecinos , comerciantes, hosteleros y profesionales del transporte y no lo ha hecho". Sin embargo, el PP sí ha mantenido encuentros y conversaciones con todos ellos "a pesar de que el Gobierno no se ha dignado a llamar a este grupo para hablar de qué propuestas puede haber en torno al plan de tráfico". En su opinión, el proyecto que se ha planteado busca "la confrontación" de colectivos y asociaciones en una "dinámica de peatonalizar Capitulares sí o sí".

Un año perdido para el proyecto del Metrotrén

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, aseguró ayer que "llevamos un año para nada" en el proyecto del Metrotrén. Recordó que el primer argumento del equipo de gobierno "fue vamos a frenar el Metrotrén para salvar Aucorsa, y después pasaron a que se iba a crear una comisión". Cuando ésta terminó su trabajo el pasado año "dijeron exactamente lo mismo que ayer". Es decir, después de un año "no hay plan de movilidad, no se han iniciado los contactos con Renfe y no se han adecuado las soluciones de transporte público", criticó Bellido. "¿Cuál es el avance que ha habido en el último año con respecto al Metrotrén?", cuestionó.