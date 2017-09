El PP acusa a C's de "querer colgarse medallas" por el impuesto de sucesiones

El vicesecretario de Organización y Formación del PP de Andalucía, Toni Martín, aseguró ayer que "no se entiende muy bien la carrera" que ha emprendido Ciudadanos por "colgarse la medalla" de que el impuesto de sucesiones y donaciones "se rebaja gracias a ellos", cuando a su juicio "no es verdad", porque el PP lleva "desde el año 2004" con propuestas para suprimir el impuesto.

El popular explicó que C's firmó un acuerdo con el PSOE andaluz con 200 puntos como "programa de gobierno conjunto", si bien "el impuesto de sucesiones y donaciones no está" incluido. Martín reprochó a la formación naranja que haya dicho que el impuesto se suprime en la región cuando es "una mentira de libro", porque "el impuesto no se suprime en Andalucía, sino que va a vivir una rebaja destacable, pero no suficiente".