El PP dice que el Consistorio no está listo para la nueva ley de contratos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer que el cogobierno no haya realizado ninguna adaptación para la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impone la obligatoriedad de la contratación electrónica. Según Bellido, al cogobierno "le ha pillado el toro" ya que, aseguró, el Ayuntamiento "no está preparado" para asumir esa tramitación electrónica. El popular reprochó al equipo de Isabel Ambrosio que se queje de la burocracia en la contratación y que ahora que se pone en marcha esta herramienta, que debe ayudar a desatascar todo el procedimiento, no esté listo para asumirla.

Entre los cambios que debería haber realizado ya el Consistorio, Bellido destacó que no existe conexión para el procedimiento interno con la plataforma de contratación del Estado y tampoco hay, añadió, dirección habilitada en la sede electrónica municipal. "Han perdido una oportunidad porque ya no es cumplir sólo los mínimos de la ley, sino que todo se haga electrónicamente, algo que existía para los contratos menores y que ahora no está para ninguno", denunció el portavoz de los populares.

Bellido, que anunció que exigirá en pleno al Ayuntamiento que se adapte cuanto antes a este procedimiento, informó además que la nueva ley permite incluir en la contratación distintas condiciones, ambientales y sociales, que el cogobierno no aprovecha. Con ello, criticó además que se haya hecho "una chapuza" con el departamento de contratación ya que, denunció, "se ha desdoblado el que ya existía y no se ha contratado a nadie. Y eso no sirve para nada".