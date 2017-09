El PP avisa de que el Cercanías precisa tres meses para su puesta en marcha

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, anunció el pasado jueves que a partir del próximo 7 de septiembre el Ayuntamiento y Renfe podrán firmar el contrato para la puesta en marcha del Cercanías -o lo que es lo mismo, el mismo servicio ferroviario que el anterior gobierno local del PP bautizó como Metrotrén- , y que a partir de ese momento está en el tejado de Renfe decidir cuando se pone en marcha el servicio. "Espero que sea una realidad lo antes posible. El Ayuntamiento ya ha hecho sus tareas", puntualizó la regidora.

"No es de recibo que después de dos años y tres meses para aprobar un pliego de condiciones [del Metrotrén] ahora se le exija a Renfe 15 días o un mes para poner en marcha el servicio que tiene que cumplir unos determinados protocolos relacionados con la formación del personal y la seguridad de los viajeros, algo en lo que se tardaría aproximadamente unos tres meses", sentenció ayer el portavoz municipal del PP, José María Bellido. El portavoz destacó que Renfe necesita "un tiempo para poner en marcha los trenes, "primero porque necesita traer personal, formar a ese personal y establecer unos protocolos de seguridad, porque, por ejemplo, hay una parte de la vía entre Alcolea y Villarrubia que es única", puntualizó. "Si la alcaldesa quiere que el servicio se ponga en marcha en un mes, que asuma ella la responsabilidad de la seguridad de los viajeros en las condiciones que Renfe no las asume", insistió. Bellido pidió a Ambrosio que no haga demagogia, "sabiendo que se pide un imposible para poner excusas a la fecha que ella dio de puesta en marcha en septiembre". Y exigió a la alcaldesa que convoque la Junta de Portavoces "para que haya una puesta al día de la situación en la que está el proyecto". "Ya pedimos esa reunión de la Junta de Portavoces y hasta ahora no se nos ha dado ni un dato de las conversaciones que ha tenido con Renfe y con el Ministerio de Fomento para desbloquear el asunto, lo que implica que no debe de estar muy avanzado", incidió el portavoz popular.

Bellido defendido que "se va a seguir trabajando para la declaración de obligación de servicio público, algo en lo que la disposición del Ministerio de Fomento es absoluta en el menor plazo posible". Este declaración, que ha pedido el Ayuntamiento y que tiene que aprobar el Consejo de Ministros, supondría que sería el propio Gobierno de Rajoy el que asumiría parte o todo el coste de explotación del servicio.

Bellido realizó estas declaraciones en una comparecencia ante los medios convocada para criticar el balance que el pasado jueves realizó la alcaldesa del inicio del curso político, en el que se comprometió a acabar durante este mandato proyectos atascados como el Cercanías, la Ronda del Marrubial o el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. "Esa comparecencia de la alcaldesa nos parece decepcionante porque no aporta nada nuevo. Este gobierno es un gobierno de interinidad, de resaca de proyectos que vienen del mandato anterior y que no anuncia ninguna novedad", sentenció Bellido, quien añadió que "se retrasan conscientemente los proyectos para terminarlos a final de mandato y que parezca que hay más brillo del que hay". "Se le ha dado la vuelta a muchos proyectos para acabar llegando al punto de partida, como ha ocurrido con el Metrotrén, del que primero se dijo que era inviable y que en qué situación iba a quedar Aucorsa si se ponía en marcha, y después de dos años el expediente que va a salir adelante va a ser exactamente el mismo al del anterior gobierno local del PP", sentenció el portavoz popular. "Este gobierno está viviendo de la herencia del pasado, tanto económicamente hablando, como en lo relacionado con proyectos", insistió Bellido.