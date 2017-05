El PP acusa al cogobierno de "no creer" en el proyecto del Centro de Ferias del Parque Joyero

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, acusó ayer al gobierno municipal, con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la cabeza, de "no creer" en el proyecto del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Fuentes realizó estas declaraciones tras conocerse un informe en el que el Consistorio valora en 2,4 millones de euros los daños causados después de que UCOP, la empresa encargada de las obras, no haya entregado el edificio listo y a tiempo. A esos 2,4 millones, como sigue el informe, habría que sumarles el millón y medio que se le tiene que devolver a la Diputación por no haber acabado la obra durante este ejercicio. Esto último es para Fuentes lo que evidencia esa falta de interés del cogobierno con este proyecto ya que a su entender el Ayuntamiento "da por perdido" esa cantidad. Por ello, el viceportavoz municipal del PP recomendó a PSOE e IU que den por hecho esa pérdida y que plantee la posibilidad de una prórroga para mantener dicha subvención de la institución provincial. "No ha planteado la posibilidad de prorrogar o firmar adenda porque no creen en el Centro de Ferias", criticó el edil popular.

A su vez también acusó al cogobierno de "falta de transparencia" y "deslealtad" porque el citado informe no se les ha remitido hasta 11 días después de haberse realizado. "En el pleno llegamos a acuerdo con Emilio Aumente para sacar el proyecto adelante y ahora sale un informe que se nos ha entregado hace media hora y emitido hace once días", reprochó Fuentes. "Es una cosa seria y preocupante", apostilló el viceportavoz de los populares en Capitulares, que añadió además que con esta noticia "se desmonta la teoría del coste cero".