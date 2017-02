El PP acusa al Ayuntamiento de no respetar el convenio de Caballerizas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, y la senadora por Córdoba Beatriz Jurado denunciaron ayer en conferencia de prensa la actitud del cogobierno municipal respecto a la renovación del protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba y que afecta a Caballerizas Reales. Este convenio, rubricado en marzo de 2015, recoge la cesión al Ayuntamiento de varios inmuebles, entre los que se encuentra el edificio de Caballerizas. Según comentó el portavoz del grupo popular, Córdoba Ecuestre llevaba actuando 20 años sin seguridad jurídica, por lo que el anterior equipo municipal inició los trámites necesarios con el ministerio para que el edificio les fuese cedido. Una vez firmado el acuerdo, se estipuló un plazo de dos años para que se completase el traspaso del inmueble, plazo que ahora está a punto de expirar.

Bellido argumentó que "tras dos años desde la firma del protocolo, el Ayuntamiento no ha cumplido con lo estipulado" y defendió que "Caballerizas debe seguir siendo el referente del caballo en Córdoba, y para eso el gobierno de Isabel Ambrosio tiene que actuar". También manifestó que "la presencia del caballo en Caballerizas y que estas sean propiedad de la ciudad de Córdoba depende de la firma del acuerdo". El portavoz señaló que "es legítimo que el Ayuntamiento quiera cambiar las bases del convenio, pero no lo es que no haga absolutamente nada".

Desde el PP se comprometieron a impulsar el cumplimiento del convenio para asegurar la presencia del caballo en Córdoba, y afirmaron que "el principal objetivo es dotar a Caballerizas de seguridad jurídica para que el espectáculo de Córdoba Ecuestre pueda seguir desarrollándose". "El Ayuntamiento no puede fracasar en la gestión de Caballerizas porque sería un fracaso para toda la ciudad", agregó José María Bellido, quien añadió que "El tiempo se nos acaba, estamos a finales de febrero y el plazo para la renovación del protocolo acaba en abril". Bellido recalcó el objetivo de mantener al caballo en Córdoba como uno de los referentes de la ciudad, y manifestó que "si finalmente el Ayuntamiento no está a la altura de la circunstancias, el Ministerio si lo estará y el PP trabajará para garantizar la presencia del caballo y del espectáculo Córdoba Ecuestre".

Por su parte, Beatriz Jurado mostró su preocupación por la paralización de los proyectos acordados con el gobierno central, lo cual defendió. "El PP tiene la capacidad para llevar a cabo estos proyectos y hay un compromiso por parte del gobierno de España", dijo. Manifestó que "no sabemos si la actitud del gobierno municipal es parte de una estrategia política o simplemente se trata de incapacidad de gestión". No obstante, el grupo popular se puso a disposición del Ayuntamiento para poder desarrollar los diferentes proyectos que tiene aprobados con el Gobierno de Rajoy.